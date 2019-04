Street Food Festival: Kulinarische Weltreise im Eiszentrum Luzern Dieses Wochenende kann man sich wieder einmal rund um den Globus futtern – und das mitten in Luzern. Das Street Food Festival findet bereits zum fünften Mal statt. Zéline Odermatt

Am Freitag um 17.45 Uhr geht es los: im Eiszentrum in Luzern können an 50 Ständen frisch zubereitete Spezialitäten aus aller Welt probiert werden. Mit dabei: Gerichte aus Honduras, Australien, Kenia, Ungarn, USA, Thailand, Brasilien, Argentinien, Italien, Spanien, Nepal, Holland, Dänemark, Peru, Japan und vielen weiteren Ländern. Wer sich lieber typisch schweizerisch verpflegen möchte, kann ein Raclette bestellen. «Auch das gehört zu unserer Vielfalt», so die Organisatoren auf Facebook.

(Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 8. August 2015)

Die Preise rangieren von fünf bis sieben Franken für halbe oder Probierportionen bis zur maximalen Obergrenze von 13 Franken für eine ganze Portion.

Kampf gegen Food-Waste

Auch die durstigen Besucher kommen nicht zu kurz. Neben einer Cocktail- und einer Weinbar gibt es ein Biertasting von Eichhof. Neu ist zudem das Gin Tasting an der Fever Tree Bar. Für Unterhaltung sorgen Strassenkünstler.

Das Street Food Festival wird auch in 14 anderen Schweizer Städten durchgeführt und die Organisatoren schreiben sich das Thema Food-Waste auf die Fahne: «Dank dem Engagement gegen Food-Waste sammeln wir auch in diesem Jahr wieder an praktisch allen Festivals die bei den Anbietern anfallenden Essensreste am Schluss des örtlichen Festivals ein, dies in Zusammenarbeit mit der Junior Chamber International Schweiz und deren lokalen Kammern.» In den letzten zwei Jahren hätten so über 2,5 Tonnen Lebensmittel gesammelt und zur Wiederverwertung weitergegeben werden können.

Essensreste werden eingesammelt. (Bild: Facebook Street Food Festival Luzern)

Das Wetter sollte zumindest am Freitag halten, für die Organisatoren wäre aber auch Regen kein Problem: «Die Wetterprognosen sind kühl aber ohne Regen, das Dach hält uns aber sowieso trocken und die kochenden Stände heizen die Location wohlig warm auf», schreiben die Organisatoren weiter. Somit steht dem Futter-Fest nichts mehr im Wege. Uns knurrt bereits der Magen.

Hinweise

Freitag 17.45 Uhr bis 23.30 Uhr

Samstag 11.45 Uhr bis 23.30 Uhr

Sonntag 11.45 Uhr bis 20 Uhr

Der Eintritt ist frei.



Wer dieses Wochenende verhindert ist, kann sich bereits den Termin für das nächste Food-Festival in Luzern im Kalender notieren. Das «Streat» findet am 21. und 22. Juni in der Lindenstrasse statt.

Impressionen vom Street Food Festival 2015