Streetfood-Festival «Streat» in Luzern geht in die sechste Runde Im Juni verwandelt sich die Lindenstrasse während zwei Tagen in eine kulinarische Schlemmermeile. In der diesjährigen Ausgabe besonders: Eine Live-Band tritt auf. Linda Leuenberger

(Bild: PD)

Seit 2015 organisiert das Gastronomieunternehmen Sinnvoll Gastro jährlich das «Streat – Schlemmen in der Lindenstrasse». Heuer ist am Freitag und Samstag, 21./22. Juni, das «Streat #6» an der Reihe.

Auch in der sechsten Ausgabe dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf Gerichte aus der ganzen Welt freuen. Und nicht nur das: Die Streetfood-Enthusiasten werden dieses Jahr zum ersten Mal das Tanzbein schwingen. Dafür wird eine eigene kleine Streat-Bühne aufgebaut, auf der eine Live-Band an beiden Tagen für tanzbare Beats sorgen wird. Auf Anfrage erklärt der Kommunikationsbeauftragte des Streat: Mit der Live-Band wolle man den Besuchern etwas Neues bieten und das Gesamterlebnis abrunden. Ausserdem böte sich damit die Möglichkeit, Newcomer-Bands eine Plattform zu geben.

Regionalität wird gross geschrieben

«Streat #6» setzt weiterhin stark auf Regionalität: Ein grosser Teil der Standbetreiber produziert das Essen selber oder bezieht es aus der Region. Am diesjährigen Event werden auch neue, zuvor nicht da gewesene Stände ihre Kreationen anbieten.

In den letzten Jahren zog es gemäss eigener Angaben um die 4000 Besucher in die Lindenstrasse. Das Wetter müsse mitspielen, da es sich um eine offene Strasse, und nicht um ein überdachtes Feld handle, gibt der Kommunikationsbeauftrage zu Bedenken. Aber: Das sei es, was dem Streat seinen Charme und originalen Charakter verleihe. Die Lindenstrasse als solche sei schon eine Reise wert.