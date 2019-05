Streit um Bushub Ebikon geht in die nächste Runde Der Zeitplan für den Bushub am Bahnhof Ebikon ist eng. Deshalb will die Gemeinde bis Ende 2019 ein Provisorium errichten. Nun sind aber auch gegen dieses Vorhaben Einsprachen eingegangen. Simon Mathis

So soll der Bushub Ebikon dereinst aussehen. (Visualisierung: PD)

Die Realisierung des umstrittenen Bushubs am Bahnhof Ebikon geht schleppend voran. Eine Beschwerde hat das Bundesgericht im Januar zwar abgewiesen, doch eine weitere ist noch hängig und verzögert den Bauplan. Damit der Busknoten Ebikon, unter anderem mit der verlängerten Linie 1, wie geplant Ende 2019 seine Funktion wahrnehmen kann, will die Gemeinde für 1,2 Millionen Franken ein Provisorium realisieren. Gegen diese provisorische Bushaltestelle sind ebenfalls Einsprachen eingegangen. Diese hat der Gemeinderat Ebikon am 9. Mai abgewiesen, wie der Kommunikationsbeauftragte Roland Beyeler auf Anfrage mitteilt.

In trockenen Tüchern ist der Bau des Provisoriums dadurch aber noch nicht. Denn die Einsprecher können den Entscheid des Gemeinderats vor dem Luzerner Kantonsgericht anfechten. Sollte dies nicht geschehen, könnten die Bauarbeiten Ende Mai beginnen.

Update folgt