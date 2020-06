Strenge Vorschriften: Nur wenige Luzerner dürfen noch selber kohlen

Ein Meiler ist ein Konstrukt aus Holz und wird auf einer ebenen Fläche aufgebaut. In dessen Mitte wird der Feuerschacht errichtet. Für eine möglichst gute Luftdichtheit wird der ganze Ofen mit Tannenreisig, Laub oder Gras sowie einem Gemisch aus Erde und Holzkohlenabfall abgedeckt. Die Konstruktion wird zur Sicherung mit Drahtseilen zusammengebunden (siehe Bild). Dann schüttet der Köhler glühende Kohle in den Feuerschacht, der Glimmprozess beginnt. Mit einem Eisendeckel wird der Schacht abgedeckt. In regelmässigen Abständen stechen die Köhler nun Löcher in den Meiler, damit der weisse Rauch austreten kann. Sobald der Rauch eine blaue Farbe hat, ist der Verkohlungsprozess abgeschlossen. Je nach Grösse des Meilers dauert die Verkohlung zwei Wochen. Während dieser Zeit müssen die Köhler rund um die Uhr anwesend sein und den Meiler bearbeiten – ein echter Knochenjob. (pl)