Stromstreit Von Roll blitzt gegen CKW vor Bundesgericht ab Die Von Roll muss gemäss Kantonsgericht der CKW 158'865 Franken bezahlen. Die Giesserei erhob beim Bundesgericht Beschwerde. Diese wurde abgewiesen.

Betrieb der Von Roll Casting in Emmenbrücke. Bild: Pius Amrein (7. November 2016)

Die Von Roll Casting AG muss der CKW (Centralschweizerische Kraftwerke AG) 158'733 Franken bezahlen. Dies teilte das Bundesgericht gestern mit. Die CKW reichte am 24. Oktober 2019 beim Luzerner Kantonsgericht Klage gegen die Von Roll ein, mit dem Antrag, diese sei zu verpflichten, der CKW 275'865 Franken zu bezahlen, wie im Urteil aufgeführt ist.

Die Forderung gründete in der Überwälzung der an die Gemeinde Emmen zu bezahlenden Konzessionsabgabe für die Zeit von November 2010 bis Dezember 2018. Das Kantonsgericht hiess die Klage am 18. Januar 2021 teilweise gut. Die Giesserei wurde verpflichtet, der CKW 158733 Franken zu bezahlen. Gestützt auf ein Urteil des Bundesgerichts aus dem Jahr 2017 erwog das Kantonsgericht, dass die Überwälzung der Konzessionsabgabe auf die Endverbraucher rechtsgültig sei.

Die Von Roll erhob gegen die Klage Beschwerde an das Bundesgericht. Sie forderte, das Urteil des Kantonsgerichts sei aufzuheben und die Klage der CKW vollumfänglich abzuweisen. Das Bundesgericht hat die Beschwerde abgewiesen.