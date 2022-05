Stromausfall Wegen Gewittern und Bauarbeiten: Im Seetal fällt der Strom aus Sieben Mal ist es im vergangenen Monat zu Störungen im Stromnetz gekommen. Beim grössten Ereignis waren rund 12'000 Kundinnen und Kunden betroffen.

Das Seetal ist aktuell von einer Häufung von Stromunterbrüchen betroffen. CKW-Sprecher Marcel Schmid bestätigt entsprechende Rückmeldungen aus der Leserschaft:

«Wir hatten in unserem Netz im Seetal in den vergangenen vier Wochen sieben Störungen. Das ist sehr ungewöhnlich.»

Fünf der sieben Stromunterbrüche hätten zwischen ein bis sechs Minuten gedauert, die Störung am 5. Mai rund eine halbe Stunde, jene am vergangenen Dienstag gar zweieinhalb Stunden. Bei vier der sieben Netzstörungen seien Gewitter respektive Blitzeinschläge in Freileitungen der Grund gewesen, sagt Schmid weiter. Ein weiteres Mal sei die Störung durch ein unbekanntes Ereignis auf einer 50’000-Volt-Leitung zwischen Sursee und Hochdorf passiert.

Stromausfälle können durch Blitzeinschläge in Stromleitungen ausgelöst werden. Symbolbild: Pius Amrein (Emmen, 22. November 2021)

Das Ausmass sei jeweils unterschiedlich gewesen. Der Strom falle nie in einer ganzen Gemeinde aus, da das Stromnetz überregional und nicht nach Gemeindegrenzen aufgebaut ist. Betroffen gewesen seien Gemeindeteile von Eschenbach, Ballwil, Inwil, Rothenburg, Römerswil, Rain sowie Hochdorf. Letztere Gemeinde wird durch die WWZ versorgt. Vom flächenmässig grössten Unterbruch waren am 14. April während sechs Minuten rund 12’000 Kundinnen und Kunden betroffen.

Kunden müssen pro Jahr fünf Minuten Stromausfall erdulden

Ist das Stromnetz bei Gewittern anfälliger geworden? Schmid verneint: «Blitzeinschläge, aber auch Stürme oder andere extreme Wetterereignisse waren schon immer ein Grund für Netzstörungen, in der Vergangenheit noch viel öfter als heute.» Durch die verstärkte Verkabelung – dem Ersatz von Freileitungen durch Leitungen im Boden – konnten die witterungsbedingten Ausfälle laut Schmid stark reduziert werden.

«Die Versorgungssicherheit im CKW-Netz liegt bei über 99,9 Prozent. Das heisst, dass im Durchschnitt theoretisch jeder Kunde pro Jahr von einem störungsbedingten Stromausfall von gut fünf Minuten betroffen ist.»

Dieser Wert liege unter dem Schweizer Durchschnitt, der 2020 rund 21 Minuten betragen habe.

Die Unterbrüche haben zum Teil mit dem Bau einer neuen Unterstation in Hochdorf zu tun, die gegen Ende Mai fertig gestellt sein wird. «Aktuell sind wir an der Neuverkabelung der verschiedenen Leitungen von der alten auf die neue Unterstation», sagt Schmid. Auch während dieser anspruchsvollen Arbeiten sei die Stromversorgung zu jeder Zeit gewährleistet.

Die neue Unterstation in Hochdorf. Bild PD

«Trotzdem ist es nötig, dass Redundanzen während gewisser Zeiten aufgehoben werden müssen. Das bedeutet, dass gewisse Gebiete im Falle einer Störung nicht wie üblicherweise über eine zweite Leitung von einer anderen Seite her versorgt werden können.» Zwei der Unterbrüche seien eine direkte Folge der fehlenden Redundanz gewesen. Schmid:

«Das heisst, dass diese Ereignisse ohne die aktuellen Bauarbeiten keinen oder nur einen sehr kurzen Unterbruch zur Folge gehabt hätten.»

Die CKW bedaure die Ausfälle sehr. «Mit dem Neubau der Unterstation Hochdorf tun wir alles, um die Region Seetal für die Zukunft zu rüsten und eine hohe Netzverfügbarkeit zu gewährleisten. Doch auch in Zukunft werden sich Stromunterbrüche nie ganz verhindern lassen.»

Tatsächlich waren bereits am vergangenen Dienstag Eschenbach, Ballwil und Rothenburg wieder von einer Störung betroffen, während rund zweieinhalb Stunden. Sie stehe aber in keinem Zusammenhang mit den vorherigen Ausfällen. Eine Baufirma habe bei Belagsarbeiten am Kreisel in Rothenburg ein Kabel beschädigt. Schmid sagt:

«Stromunterbrüche als Folge von Bauarbeiten sind leider recht häufig und haben zugenommen. Sie kommen bis zu 20-mal pro Jahr vor»

Und ergänzt: «Dies, obwohl die Pläne für alle Leitungen für Baufirmen frei zugänglich sind.»