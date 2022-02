Sturm «Roxana» 165-Stundenkilometer-Böe auf dem Titlis – eine Handvoll Einsätze in Luzern Das Sturmtief «Roxana» ist am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag mit Orkanböen über die Schweiz gefegt. Die Zentralschweiz ist weitestgehend verschont geblieben.

Am stärksten ging der Wind auf dem Titlis – laut SRF Meteo wurden Böen mit einer Geschwindigkeit von 165 Stundenkilometern gemessen. Aber auch im Flachland gab es Werte von über 100 Stundenkilometern. In Luzern beispielsweise wurden 117 km/h gemessen und in Egolzwil 105 km/h.

Wenn der Meteorologe auf dem Weg zur Frühschicht diversen Gegenständen auf den Strassen ausweichen muss, dann stehen die Zeichen auf #Sturm. ⚠️ #Zwischenbilanz #SturmRoxana ^ls pic.twitter.com/JNkeayMfhu — SRF Meteo (@srfmeteo) February 7, 2022

Insgesamt hat es in der Zentralschweiz weniger Schäden gegeben als erwartet. Wie die Luzerner Polizei auf Anfrage von PilatusToday sagte, gab es etwa eine Handvoll Einsätze – unter anderem wegen umgestürzten Bäumen oder Bauabschrankungen. Ähnliches hätten auch die anderen Zentralschweizer Polizeien gemeldet.

Derzeit ist die Bahnstrecke zwischen Andermatt und Dieni wegen der starken Winde unterbrochen, wie die Matterhorn Gotthard Bahn mitteilte. Auch die Luftseilbahn zwischen Weggis und Rigi Kaltbad fährt nicht. Ausserdem wurde der Betrieb am Autoverlad Furka zwischen Oberwald und Realp ab 8 Uhr eingestellt, wie es in einer Mitteilung heisst. Grund dafür ist die Sperrung der Strasse zwischen Realp und Hospental infolge Lawinengefahr. (fmü)