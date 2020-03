Subventionsdebakel: Die VBL lenken ein und wollen die geforderten 16 Millionen Franken zurückzahlen Jetzt geht's plötzlich schnell: Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) wollen die rund 16 Millionen Franken zurückzahlen, die der Verkehrsverbund Luzern (VVL) von ihnen fordert. Dies, obschon die Verantwortlichen vergangene Woche sagten, sie stellten die Forderung in Frage.

Hauptsitz der VBL.

Bild: Nadia Schärli

Jetzt geht's Schlag auf Schlag: Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) zahlen dem Verkehrsverbund (VVL) rund 16 Millionen Franken zurück, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heisst. Der Verwaltungsrat habe diesen Schritt auf Antrag der Geschäftsleitung einstimmig beschlossen. Dies, obwohl die VBL-Verantwortlichen noch am 2. März betont hatten, die Forderungen der VVL in Frage zu stellen.

Die VBL wollen eine juristische Auseinandersetzung vermeiden, heisst es weiter. Die 16 Millionen Franken entsprechen laut VBL 2,5 Prozent des Umsatzes der VBL-Tochter, die für den ÖV zuständig ist.

Heute Mittag veröffentlichte der VVL die beiden Berichte, die vergangene Woche für Diskussionen gesorgt hatten: den Bericht des BAV aus dem Jahre 2012 sowie den extern erarbeiteten Bericht aus dem Jahre 2019, in dem die VBL-Rechnungsabschlüsse 2009 bis 2017 untersucht werden.

