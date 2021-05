Subventionsstreit Die Verhandlungen um die VBL-Subventionen sind geplatzt – jetzt fordert der Verkehrsverbund 22 Millionen Franken zurück Der Luzerner ÖV-Streit eskaliert: Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) und der Verkehrsverbund Luzern (VVL) konnten sich nicht einigen. Nun kommt es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Und der VVL verlangt mehr Geld zurück: statt 16 Millionen nun 22 Millionen Franken.

Der VBL-Firmensitz in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 10. April 2021)

Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) und der Verkehrsverbund Luzern (VVL) sind im Subventionsstreit zu keiner Einigung gelangt. Die Verhandlungen seien «definitiv gescheitert», teilt der Subventionsgeber VVL am Dienstagmorgen mit. «Der VVL-Verbundrat ist enttäuscht, dass die seit mehr als einem Jahr andauernden Verhandlungen mit der VBL AG zu keinem Ergebnis geführt haben», heisst es.

Die «Weigerung der VBL, die zu viel bezogenen Subventionsgelder in der Höhe von 16 Millionen Franken nicht an Bund, Kanton und Gemeinden zurückzubezahlen», sei für den Verkehrsverbund «unverständlich». Damit bleibe nur noch ein Weg offen: eine gerichtliche Auseinandersetzung. Diese könne im ungünstigsten Fall Jahre andauern, so der VVL.

«Der Verbundrat bedauert ausserordentlich, nun den Rechtsweg beschreiten zu müssen.»

Zudem sei er «enttäuscht über die aus seiner Sicht passive Haltung der Stadt Luzern als Alleinaktionärin der VBL».

Rückzahlung steht seit über einem Jahr im Raum

Seit über einem Jahr fordert der Verkehrsverbund rund 16 Millionen Franken von den Verkehrsbetrieben zurück. Dem Transportunternehmen wird vorgeworfen, dieses Subventionsgeld unrechtmässig eingenommen zu haben - mit nicht ausgewiesenen Verrechnungen innerhalb der Holdingstruktur.

Laut VVL liegt seit Herbst 2020 ein unterschriftsreifer Vereinbarungsentwurf vor. Die intensiven Verhandlungen darüber führten jedoch zu keinem Ergebnis – weder mit dem alten noch dem neuen VBL-Verwaltungsrat.

Der neue Verwaltungsrat der VBL machte seine Position in den Verhandlungen Mitte März öffentlich: Er sei bereit, die geforderte Summe zu zahlen – aber nur unter der Bedingung, dass sich der VVL und das Bundesamt für Verkehr (BAV) dazu bereit erklären, die Sachlage materiell-rechtlich durch ein Gericht abklären zu lassen.

Von 16 auf 22 Millionen Franken

Darauf wollte der VVL nicht eintreten. Der Verbundrat machte dem VBL-Verwaltungsrat einen letzten Lösungsvorschlag, der auch vom Bundesamt für Verkehr (BAV) unterstützt wurde. «Ziel war es, für alle Parteien einen Schlussstrich zu ziehen und einen jahrelangen Rechtsstreit zu vermeiden», schreibt der VVL. Der VBL-VR habe dem Verbundrat inzwischen mitgeteilt, nicht auf den Lösungsvorschlag des VVL einzutreten und «ein gerichtliches Verfahren einer einvernehmlichen Lösung vorziehen».

VVL und BAV kündigen nun an, das Geld mittels Verfügung einzufordern. Es ist davon auszugehen, dass die VBL diese Verfügung anfechten werden – was einen Rechtsstreit anstossen würde. Damit nicht genug: Die beiden Subventionsgeber erhöhen die Summe der Rückforderungen. Statt ursprünglich 16 Millionen fordern sie nun 22 Millionen Franken zurück. «Neben den 16 Millionen Franken an zu viel bezogenen Abgeltungen fallen gemäss Subventionsgesetz zusätzlich Strafzinsen in der Höhe von zurzeit rund 5 Millionen Franken an», führt der Verkehrsverbund aus.

Mit dem Scheitern der Vereinbarung verlange der VVL ausserdem freiwillig bezahlte Abfederungsleistungen an die Pensionskasse für die Jahre 2018 bis 2019 in der Höhe von rund 1 Million Franken zurück, zu denen die VBL die vorgängige Zustimmung seitens des VVL nicht eingeholt hätten.

Update folgt.