Subventionsstreit Schelte für den Luzerner Stadtrat im Fall VBL – Franziska Bitzi wehrt sich gegen den Vorwurf der Passivität Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) sorgen im Grossen Stadtrat erneut für hitzige Diskussionen. Die Meinungen über die Zukunft des Transportunternehmens gehen weit auseinander.

Bus der Verkehrsbetriebe in der Stadt Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 4. Juni 2021)

Der Subventionsstreit rund um die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) treibt die Politik weiter um. So wurden am Donnerstagnachmittag im Grossen Stadtrat zwei Interpellationen zur «Causa VBL» behandelt. Die Parteien brachten diverse offene Fragen zur Sprache, der Stadtrat musste sich auch Kritik anhören. Das waren die wichtigsten Themen:

Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) fordert von den VBL mittlerweile 22 Millionen Franken zurück. Diese Subventionsgelder habe das Transportunternehmen unrechtmässig eingenommen, so der Vorwurf. Mirjam Fries (CVP) identifiziert dies als zentrale Frage. «Keines der bisherigen Gutachten hat sich vertieft mit der konkreten Forderung auseinandergesetzt», hält Fries fest. Deshalb könne die CVP sehr wohl nachvollziehen, dass die VBL die Summe nicht ohne rechtliche Abklärung zahlen will. Die Rechtslage müsse zwingend geklärt werden.

Dem schloss sich auch Stadträtin und Finanzdirektorin Franziska Bitzi (CVP) an. «Die Gefahr der Vorverurteilung ist gross», sagte sie am Ende der Debatte. Die VBL hätten Gründe, die Forderung des VVL nicht bedingungslos zu erfüllen. «Wohlgemerkt: Es ist der neue, unbefangene Verwaltungsrat, der zu dieser Haltung gelangt ist.» Bitzi erlaubte sich sogar einen Seitenhieb gegen das Bundesamt für Verkehr: «Wenn der Fall so klar ist, weshalb hat es der Direktor eines Bundesamtes nötig, seinen Unmut über sozial Medien kundzutun?» So klar stellte sich der Stadtrat bisher nicht hinter die VBL.

Mehrere Parlamentarier betonten erneut die Idee, die Stadt solle die VBL teilweise oder gar ganz verkaufen. Allen voran FDP-Grossstadträtin Sonja Döbeli, die sich direkt an den Stadtrat richtete: «Sucht doch einen Käufer der VBL. Vielleicht sogar den Kanton, das wäre doch super. Das wäre aus unserer Sicht die beste Lösung für die städtische Bevölkerung.»

Auch die Grünen könnten sich einen Verkauf der VBL vorstellen, sagte Christa Wenger: «Die Stadt muss nicht zwingend Besitzerin der VBL sein.» Fraglich sei allerdings, ob überhaupt Interesse an einem Kauf bestehe. Nico van der Heiden (SP) bezeichnete die Verkaufsidee als gänzlich unrealistisch: «Wer will schon ein Unternehmen übernehmen, das von Gesetzes wegen keinen Gewinn erwirtschaften kann?»

SP-Grossstadtrat Nico van der Heiden betonte, man müsse sich statt eines Verkaufes eher eine Änderung der VBL-Rechtsform überlegen: «Wenn der Stadtrat seine politische Verantwortung nicht wahrnimmt, sind wir noch weniger von der Rechtsform der AG überzeugt als ohnehin schon.» Dieser Überlegung schloss sich auch Thomas Gfeller (SVP) an: «Es ist schon sehr speziell, dass der Stadt zwar eine Vertretung im Verwaltungsrat hat, aber nichts entscheiden kann. Da muss man sich fragen, ob das der richtige Ansatz ist.»

Die SP kritisierte, die Exekutive habe im Fall VBL zu passiv agiert: «Ich staune schon, dass sich der Stadtrat so zögerlich äussert», so Nico van der Heiden. Dabei müsse der Stadtrat doch politisch Verantwortung übernehmen. «Die VBL gehören zu 100 Prozent uns. Da müssen wir mitreden. Denn alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zahlen potenziell dieses Schlamassel mit.» Vor allem dann, wenn die VBL vor Gericht verliere. Zumindest hätte der Stadtrat seine Haltung aktiver und klarer kommunizieren können. Anderer Meinung ist die FDP: «Wir sind der Ansicht, dass die Verantwortung für das Unternehmen beim Verwaltungsrat liegt», hielt Sonja Döbeli fest.

Finanzdirektorin Franziska Bitzi (CVP) wehrte sich gegen den Vorwurf der Passivität: «Wenn ich das höre, frage ich mich schon, was genau der Vorwurf sein soll.» Sie zählt auf: Der Stadtrat habe einen Untersuchungsbericht in Auftrag gegeben und veröffentlicht; mittlerweile sei die Holdingstruktur aufgelöst und die Rechnungslegung der VBL angepasst worden.

Bekanntlich plant der Kanton Luzern, die Stadt aus dem Verbundrat des VVL auszuschliessen. Mehrere Parlamentarier bezeichnen diesen Schritt als politisch motivierten «Schnellschuss». Die Stadt müsse weiterhin im Verbundrat vertreten sein – und die Exekutive müsse alles daran setzen, dass das auch so bleibt.

Franziska Bitzi schloss die Diskussion mit mahnenden Worten ab. Man müsse unbedingt unterscheiden zwischen Vergangenheit und Zukunft. «Der Subventionsstreit hat seinen Ursprung in der Vergangenheit, mittlerweile wurde die strittige Praxis aufgehoben», so Bitzi. Jetzt müsse man die Rechtsfrage den Gerichten überlassen – und die Verkehrsbetriebe ihre Aufgabe erfüllen lassen. Als Beispiel nannte Bitzi die E-Mobilität: «In diesem Bereich wären die VBL führend, wenn man sie denn machen liessen.» Sie verweist dabei auf den Umstand, dass sich der Kanton mit der Finanzierung von E-Bus-Ladestationen Zeit lässt.