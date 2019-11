Bildstrecke

Suppe schöpfen für einen guten Zweck

Am Donnerstag fand schweizweit der 16. Suppentag Statt. In der Stadt Luzern haben Prominente vor dem Hotel Schweizerhof Suppe für einen guten Zweck geschöpft. Mit dem Suppentag will die Schweizer Tafel auf die Armut in der Schweiz aufmerksam machen.