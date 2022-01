Sursee 21-Jährige baut bei Autobahneinfahrt Selbstunfall – muss ins Spital Sie musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süden. Auf der Autobahneinfahrt bei Sursee verlor eine 21-jährige Frau die Kontrolle über ihr Auto, wie die Luzerner Polizei schreibt. Sie kam von der Einfahrt ab und fuhr eine Böschung hoch. Danach kippte das Auto zurück auf die Strasse und kam auf dem Dach zum Stillstand. Die Lenkerin wurde vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle in das Spital gebracht.

Die Autobahneinfahrt musste für Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf 5000 Franken. Im Einsatz stand die Feuerwehr Region Sursee. (sok)