Sursee Auto kracht in Abpralldämpfer – Autobahn A2 vorübergehend gesperrt Am Montagmittag ereignete sich auf der Autobahn A2 ein Selbstunfall. Während der Bergungsarbeiten kam es in Fahrtrichtung Norden zu einem Rückstau.

Die A2 musste für die Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden. Bild: Luzerner Polizei (Sursee, 6. September 2021)

Der Unfall ereignete sich am Montagmittag, kurz vor 12 Uhr, auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden. Kurz vor der Ausfahrt Sursee prallte ein Auto in einen Abpralldämpfer einer Baustellenabschrankung auf dem Pannenstreifen, wie die Staatsanwaltschaft Luzern mitteilt.

Der Autofahrer wurde vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle in das Spital gebracht. Das Auto erlitt Totalschaden. Da die Autobahn A2 wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten vorübergehend gesperrt war, kam es in Fahrtrichtung Norden zu einem Rückstau. (zim)