Sursee Auto prallt in Leitplanke – Fahrerin leicht verletzt Zwischen Sursee und St. Erhard prallte ein Auto in die Leitplanke. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Wegen des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen.

(stg) Am Dienstagnachmittag war eine Autofahrerin von Sursee auf der Baselstrasse in Richtung St. Erhard unterwegs. Im Bereich der Linkskurve nach der Bahnüberführung prallte sie in die rechtsseitige Leitplanke. Wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilt, wurde die Autofahrerin mit leichten Verletzungen ins Spital eingeliefert.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 8000 Franken:

Bild: Luzerner Polizei

Die Leitplanke wurde auf einer Länge von rund 40 Metern beschädigt.

Aufgrund von Verschmutzungen musste das Zentras die rechte Fahrbahn sowie den angrenzenden Rad- und Gehweg reinigen. Der Verkehr wurde wechselseitig geführt, es kam dadurch zu Behinderungen im Feierabendverkehr.