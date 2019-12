Sursee: Autofahrer schlägt Jogger Faust ins Gesicht und flüchtet danach Am Dienstagabend ist es auf der Pilatusstrasse in Sursee zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Jogger gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

(fmü) Ein Jogger war in Sursee um 18 Uhr unterwegs, als der Lenker eines dunklen Kleinwagens anhielt, ausstieg und dem Jogger die Faust ins Gesicht schlug. Anschliessend ist er weiter gefahren, schreibt die Luzerner Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung. Der Jogger erlitt Gesichtsverletzungen.

Der unbekannte Autofahrer wird gemäss Polizei wie folgt beschrieben: Er ist etwa 170-175 cm gross, 30-45 Jahre alt, hat eine mittlere Statur und trägt einen grau-braunen Vollbart. Er trug dunkle Kleidung und sprach Schweizerdeutsch.

Die Luzerner Polizei sucht den unbekannten Lenker des dunklen Kleinwagens oder Personen, welche den Vorfall beobachtet haben, Angaben zum Hergang, dem dunklen Fahrzeug oder der gesuchten Person machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.