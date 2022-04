Sursee Mädchen wird von Auto überrollt, mitgeschleppt und bricht sich die Beine Am Donnerstagnachmittag wurde ein Mädchen in Sursee beim Überqueren der Strasse von einem Autofahrer übersehen. Das Mädchen musste mit Beinbrüchen ins Spital gebracht werden.

Der Kreisel Schlottermilch in Sursee. Bild: LZ Archiv

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Sursee, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der involvierte Autofahrer war auf der linken Spur der Surentalstrasse in Richtung Kreisel Schlottermilch unterwegs.

«Er hat sich mutmasslich nach links orientiert, da er in den Kreisel einbiegen wollte. Das Mädchen kam von rechts – wir gehen davon aus, dass er sie nicht gesehen hat»

, erklärt der Mediensprecher der Luzerner Polizei, Christian Bertschi. Das Mädchen hatte mit ihrem Kindervelo die Surentalstrasse beim kombinierten Rad- und Fussgängerstreifen zu überqueren versucht. Die Polizei kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft geben, ob das Mädchen in Begleitung unterwegs war und ob es einen Helm trug.

Bei der Kollision mit dem Auto wurde die Siebenjährige überrollt und rund 20 Meter weit mitgeschleppt, bevor es verletzt auf dem Kreisel liegen blieb. Beim Unfall zog sich das Mädchen Beinbrüche zu, gemäss Bertschi aber keine Kopfverletzungen. Es wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Wegen des Unfalls kam es im Feierabendverkehr zu Verkehrsbehinderung.

Zweiter Kinder-Unfall in 24 Stunden

Innert 24 Stunden kam es im Kanton Luzern zu zwei Verkehrsunfällen mit Kindern: Am Donnerstagvormittag ist in Horw ein fünfjähriges Kind verstorben, nachdem es mit einem Kippwagen kollidiert war. Man stelle aber keine signifikante Häufung von Unfällen mit Kindern fest, gibt Bertschi auf Anfrage an. (mha)