Sursee Erst stotterte der Motor – kurz später stand das Auto in Flammen Am Samstag geriet auf der Münsterstrasse in Sursee ein Auto in Brand. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug brannte total aus.

Am Samstagnachmittag kurz nach 16.45 Uhr war ein Autofahrer entlang der Münsterstrasse in Sursee unterwegs, als plötzlich der Motor stotterte. Der Lenker fuhr rechts an den Strassenrand und stoppte sein Fahrzeug. Danach öffnete er die Motorhaube und stellte im Motorenraum einen Brand fest. Kurz später stand das Auto in Flammen, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte:

Erst stotterte der Motor, dann brannte das Auto. Bild: Luzerner Polizei

Die alarmierte Feuerwehr Region Sursee konnte das brennende Fahrzeug löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr kurz vor dem Löschen des Feuers. Bild: Luzerner Polizei

Als Brandursache dürfte laut der Polizei ein technischer Defekt im Vordergrund stehen. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Zudem wurden durch das Feuer der Strassenbelag und eine Hecke beschädigt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (dvm)