Sursee Motorenraum von Auto brennt auf Autobahn A2 aus Am Mittwoch geriet auf der Autobahn A2 in Sursee ein Auto in Brand. Der Autofahrer konnte das Auto vor dem Brand auf dem Pannenstreifen abstellen und verlassen. Verletzt wurde niemand.

Der Fahrer konnte das Auto unverletzt verlassen. Bild: Luzerner Polizei

Am Mittwoch, 5. Januar, kurz nach 14.30 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süden. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, bemerkte der Fahrer kurz vor der Ausfahrt Sursee, dass aus dem Motorenraum Rauch kam und stellte sein Auto auf dem Pannenstreifen ab. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorenraum des Autos in Vollbrand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand, am Fahrzeug entstand jedoch ein Totalschaden.

Es entstand ein Totalschaden am Unfallauto. Bild: Luzerner Polizei

Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Branddetektive der Luzerner Polizei. Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Region Sursee, ein Abschleppdienst sowie eine Reinigungsmaschine vom Zentras. (sok)