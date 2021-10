Sursee Auf dem Vierherrenplatz erfolgte der Baustart Die Arbeiten für die Gestaltung des Vierherrenplatzes und des Hans-Küng-Platzes in Sursee sind auf Kurs. In den nächsten Monaten werden die Pflästerungen, Kanalisation sowie Werks- und Wasserleitungen fertiggestellt.

So soll der Vierherrenplatz nach der Umgestaltung aussehen. Bild: Stadt Sursee

Nach der Umbenennung des äusseren Vierherrenplatzes zum Hans-Küng-Platz und dem Abschluss der dortigen Bauarbeiten erfolgte nun der Baustart auf dem Vierherrenplatz. Gemäss Mitteilung der Stadt Sursee beginnen die Bauarbeiten auf dem Platz mit diversen Leitungserneuerungen. Für die Siedlungsentwässerung werde ein Trennsystem eingeführt, welches das Regenabwasser über ein neues Leitungsnetz in die Sure ablassen wird. Das Schmutzabwasser werde separat in die Abwasserreinigungsanlage (ARA) abgeleitet, die Trinkwasserleitungen und die Dubenschwarz-Quellleitung werden komplett erneuert.

Die Oberflächen der Plätze und Gassen werden neu mit Naturstein gepflastert, im November 2021 erfolgt die Pflanzung der Bäume und Sträucher entlang der Sure. Zum Ende der Bauarbeiten, im November 2022, wird ein Baumdach aus Platanen bei der Regionalbibliothek errichtet. Diese sollen zukünftig die beiden Plätze miteinander verbinden und Schatten spenden. Rund um die Plätze sind weitere grünen Flächen geplant, das Zentrum des Platzes werde aber von Bepflanzungen freigehalten, um Raum für Veranstaltungen zu lassen, schreibt die Stadt.