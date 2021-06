Sursee Sankturbanhof mit ausgeglichener Rechnung Das Museum Sankturbanhof hatte laut Jahresbericht der Stiftung trotz der Corona-Einschränkungen ein vergleichsweise gutes Jahr.

Museum Sankturbanhof in Sursee. Bild: PD

Grund für das positive Jahresergebnis ist gemäss der Stiftung Sankturbanhof, dass die Finanzierung zum grössten Teil von der öffentlichen Hand getragen werde. Die Stadt Sursee leistet den Löwenanteil von rund 420'000 Franken. Dazu kommen Beiträge der umliegenden Gemeinden, von Institutionen, Firmen und Einzelpersonen von insgesamt 42'680 Franken. Das Museum war zwischen dem 16. März und 10. Mai angeordnet geschlossen, sowie wieder ab dem 13. Dezember 2020. Das wirkte sich auf die Besucherzahlen aus. Im Jahr 2020 zählte das Museum 3284 Besucher. Ein Jahr zuvor waren es 7502 Personen. Änderungen gab es zudem im Stiftungsrat. Nach 20 Jahren gab Ruth Balmer Ende August das Präsidium ab. Neuer Präsident ist seit dem 1. September Markus Wietlisbach.



Theo’s Gastropub kommt

Im Oktober eröffnet das Theo’s Gastropub an der Centralstrasse 9 in Sursee, am Standort des ehemaligen Restaurants Amrein’s. «Eine spannende Getränkeauswahl mit kreativen Cocktails und ausgewählten Weinen trifft auf eine qualitativ hochwertige Küche», heisst es in einer Mitteilung. Für die Pacht des Lokals zeichnet sich die OX’n Gastro AG verantwortlich, die das Fine-Dining-Restaurant OX’n Schenkon führt.

1.-August-Gruess

Nach der Absage des 1.-August-Anlasses 2020 will die Stadt Sursee in diesem Jahr einen konformen «1.-August-Gruess» durchführen. Um 9 Uhr werden durch Stadtratsmitglieder auf dem Martignyplatz 1.-August-Weggen abgegeben, heisst es in einer Mitteilung. Die Stadt offeriere der Bevölkerung am Nationalfeiertag ausserdem einen Gratiseintritt pro Person ins Strandbad. In Zukunft plane man eine neue Form des Anlasses, nicht mehr wie bis anhin auf dem Vorplatz des Strandbads, heisst es weiter. (zim)