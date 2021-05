Sursee «Unerbittlicher Verdrängungskampf»: Druckerei der SWS Medien AG schliesst Weil die SWS Medien AG künftig zusammen mit der ZT Medien AG in Zofingen ein gemeinsames Druckzentrum betreibt, gibt sie ihre Druckerei in Sursee auf. Betroffen sind acht Angestellte.



(dvm) Die Zofinger ZT Medien AG und die SWS Medien AG PriMedia, Tochtergesellschaft der SWS Medien AG aus Willisau/Sursee, gehen im Druckbereich gemeinsame Wege und gründen ein Druckzentrum. Der Start erfolge diesen Herbst, teilten die beiden Medienhäuser am Dienstag mit. Mit dem Schritt wappne man sich im hart umkämpfen Markt, steigere die Auslastung und wolle Synergien nutzen.

Über SWS Medien AG

Die SWS Medien AG, mit über 100-jähriger Firmengeschichte im Luzerner Hinterland und dem Seetal, beschäftigt über 40 Mitarbeitende. Der eigene Verlag ist Herausgeber der beiden Wochenzeitungen «Willisauer Bote» und «Seetaler Bote». Die SWS Medien AG PriMedia mit Sitz in Sursee ist spezialisiert auf Druckdienstleistungen und die Erstellung von inhaltlichen Botschaften in Text, Bild und Ton. (pd)

«Der Verdrängungskampf in der Druckbranche ist unerbittlich. Die Margen sind rückläufig und die Umsatzentwicklung wurde durch die Covid-19-Pandemie verschärft», lassen sich Hans Rudolf Imbach, Verwaltungsratspräsident SWS Medien AG PriMedia, und Corina Eichenberger, Verwaltungsratspräsidentin der ZT Medien AG, in der Mitteilung zitieren.

Über ZT Medien AG Das Zofinger Kommunikations- und Medienunternehmen mit rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt das «Zofinger Tagblatt» und die kostenlosen Wochenzeitungen «Der Landanzeiger», «Wiggertaler/Allgemeiner Anzeiger» und «Solothurner Woche» heraus. Zum Angebot der ZT Medien AG gehört auch Radio Inside (DAB+). (pd)

Das Druckzentrum werde am Standort der Zofinger ZT Medien AG in Zofingen realisiert, werde aber selber nicht direkt am Markt auftreten. Die Marktbearbeitung geschehe nach wie vor durch die beiden Eigentümer des Druckzentrums.

Nicht betroffen von der Schliessung der Druckerei in Sursee ist der Zeitungsdruck. Die beiden SWS-Titel «Willisauer Bote» und «Seetaler Bote» werden weiterhin bei CH Media in Aarau gedruckt.