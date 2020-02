Sursee: Velofahrerin verletzt sich bei Sturz lebensbedrohlich Eine Velofahrerin touchierte an der Badstrasse in Sursee mit dem Vorderrad den Randstein. Sie kam zu Fall und zog sich beim Sturz lebensbedrohliche Verletzungen zu.

(fmü) Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 5. Februar, kurz nach 18 Uhr. Kurz vor der Surenbrücke in Sursee touchierte die Velofahrerin aus noch ungeklärten Gründen mit dem Vorderrad den Randstein des Trottoirs und kam zu Fall. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung.

Die 29-Jährige zog sich beim Sturz laut Polizeiangaben lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.