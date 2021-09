Sursee/Beromünster Schule und Wohnen Mariazell feiert den 125. Geburtstag Vom Kindergarten bis zur Berufswahl begleitet Schule und Wohnen Mariazell 120 Kinder mit Sprachbeeinträchtigungen und Verhaltensbehinderungen in Sursee und Beromünster. Künftig wird das Angebot an einem dritten Standort erweitert – ausschliesslich für Mädchen.

Der Bereich der Sonderschule hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Wurden früher Kinder mit starken Sprach- und Verhaltensbehinderungen hauptsächlich in Sonderschulen separiert, geht der Trend heute immer mehr zur Integration in Regelklassen. Dennoch ist es in gewissen Fällen notwendig, solche Kinder separat zu unterrichten. Beide Formen, die separative und die integrierte Sonderschule, werden von der Stiftung Schule und Wohnen Mariazell Sursee angeboten.

Das Kinderasyl Mariazell in seiner Gründerzeit. Bild: PD

Dieses Jahr feiert die Schule ihr 125-jähriges Bestehen. Ursprünglich war die Schule Mariazell ein Kinderasyl in Sursee. Drei gesellschaftlich engagierte Familien und der Stadtpfarrer von Sursee legten 1895 den Grundstein dazu. 1998 wurden die ersten Kinder aufgenommen. Die Gründer verstanden sich als Wohltäter und errichteten ein «Asyl zur Erziehung und Verpflegung armer bildungsfähiger Kinder beiderlei Geschlechts». Die Kinder, die nach Mariazell kamen, stammten aus bedürftigen Familien, die oft nicht der bürgerlichen Norm entsprachen und zu ‹religiösen, sittlichen, selbstständigen und nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft› erzogen werden sollten», sagt Geschäftsführer Armin Müller.

Die ersten 60 Jahre wurde das Kinderasyl Mariazell von Baldegger Schwestern geführt. Die Kinderzahl stieg rasch an. Die Finanzierung des Heimes war seit Beginn eine grosse Herausforderung, denn die Pflegebeiträge der Gemeinden deckten die anfallenden Kosten nicht. Erst durch die Anerkennung als Sonderschule wurde das Heim 1979 verweltlicht und die finanzielle Situation verbesserte sich. Heute erfüllt die Schule Mariazell für den Kanton Luzern zwei Leistungsaufträge, erfüllt also im Sonderschulbereich Aufgaben im Auftrag des Kantons.

Der Unterricht an der Schule Mariazell. Bild: Pius Amrein (Sursee 16. September 2021)

Die Schule Mariazell führt an den Standorten Sursee und Beromünster Angebote von der Basisstufe, über die Primar- bis zur Sekundarstufe in den Bereichen Sprache und Verhalten, mit Logopädie und Psychomotorik bis zu Berufsfindung und Nachbetreuung als Zusatzangebote. Insgesamt werden von der Schule Mariazell rund 120 Kinder aus dem Kanton Luzern separativ begleitet und unterrichtet. Die Sprach- und Verhaltensbehinderungen der Kinder von Mariazell sind stark ausgeprägt. Armin Müller sagt: «Wenn ein sprachbehindertes Kind zu uns kommt, versteht man seine Sprache kaum.» Der Bereich der integrativen Sonderschule, bei der die Kinder die Regelklassen besuchen, hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. «Nur in diesem Jahr hat Mariazell die Plätze von 50 auf 70 ausgebaut», sagt Müller.

Das Internat ist ein Auslaufmodell

Früher besuchten fast alle Kinder das Internat. Heute geht der grosse Teil der Lernenden an einem der beiden Standorte in die Tagesschule, wohnt aber bei den Eltern oder Erziehungsberechtigten. «Derzeit leben gerade mal 13 Schüler im Internat, wobei wir in Sursee und Beromünster je neun Internatsplätze zur Verfügung stellen könnten», sagt Müller. Die Tagesschule und im Speziellen auch das Angebot «Verhalten intensiv» sei denn auch aus dem Widerstand gegen ein Internat heraus entstanden. «Das Internat wird von vielen nicht mehr akzeptiert, die meisten Eltern wollen ihre Kinder zu Hause behalten.» Beim Angebot «Verhalten intensiv» findet laut Müller zu einem grossen Teil eine Eins-zu-eins-Betreuung statt. Hier sei auch die Mitarbeit der Eltern sehr gefordert.

Gearbeitet wird an der Schule Mariazell in kleinen Gruppen.



Bild: Pius Amrein (Sursee, 16. September 2021)

Unterrichtet und betreut werden die Kinder von 122 Mitarbeitenden mit mehr als 80 Vollzeitstellen. Eine vierköpfige Geschäftsleitung führt heute «Schule und Wohnen Mariazell». Für die übergeordnete Leitung ist ein fünfköpfiger Stiftungsrat zuständig.

Bis vor 15 Jahren wurden alle Klassen laut Müller noch geschlechtergemischt unterrichtet. Mittlerweile bestehen die Klassen im Bereich Verhalten ab der Primarstufe ausschliesslich aus Buben. Mädchen sind im Bereich Verhalten eine kleine Minderheit. Denn Mädchen erhalten laut Müller in der Regel viel später eine Sonderschulverfügung als Buben, weil Probleme bei ihnen erst später erkannt werden. «Entweder gingen die vereinzelten Mädchen in den von Buben dominierten Klassen komplett unter oder aber sie übernahmen das Zepter und beherrschten die Klassen.»

Neues Projekt nur für Mädchen in Ettiswil

Jetzt aber will die Stiftung Mariazell die Situation für Mädchen im Sonderschulbereich verbessern. «In Ettiswil soll im Sommer 2023 ein dritter Standort nur für Mädchen eröffnet werden», sagt Müller. Geplant ist ein neues Schulhaus für 20 bis 24 Mädchen der Primar- und Sekundarstufe. Der Neubau entsteht in Zusammenarbeit mit der Stiftung Sonnbühl – Leben und Wohnen im Alter. Diese Stiftung bietet im Alters- und Pflegeheim in Ettiswil sowie in benachbarten Alterswohnungen Lebensraum für betagte Menschen. Müller: «In Ettiswil sollen Synergien mit dem Angebot der Senioren und unseren Mädchen genutzt werden.» Derzeit wird das Bauprojekt im Detail verfeinert. Die Mädchen seien bisher auf verschiedene Institutionen verteilt. «Künftig werden sie zusammengefasst in den neuen Klassen in Ettiswil.»