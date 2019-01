Surseer Bordell «Rössli» soll früher schliessen Puff rund ums Puff: Weil es den Anwohnern zu laut ist, soll das «Rössli» in der Surseer Altstadt früher schliessen. Ob das passiert, ist allerdings offen. Kilian Küttel

Vor dem «Rössli» kam es Anfang November zu einer Schussabgabe. (Bild: Boris Bürgisser, Sursee, 12. April 2018.))

«Entspannen und geniessen». 365 Tage im Jahr. Von 15 bis 2.30 Uhr unter der Woche. Und am Freitag und Samstag von 15 bis 4 Uhr morgens. Damit wirbt die Rössli Night Bar in der Surseer Altstadt auf ihrer Homepage.

Stadtrat stellte Gesuch bei Luzerner Polizei

Wie die «Surseer Woche» berichtet, muss das Etablissement seine Öffnungszeiten aber wohl bald anpassen. Neu soll das Bordell von Sonntag bis Donnerstag schon um 0.30 Uhr, und am Freitag und Samstag um 2.30 Uhr schliessen. Also zwei, beziehungsweise eineinhalb Stunden früher. So will es der Surseer Stadtrat, der bei der Luzerner Gastgewerbepolizei ein Gesuch eingereicht hat. Polizeisprecher Urs Wigger bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung den Eingang des Gesuchs.

Schussabgabe war offenbar der Hauptgrund

Für eine Stellungnahme war der Surseer Stadtpräsident Beat Leu (CVP) bislang nicht erreichbar. In der «Surseer Woche» lässt sich er sich so zitieren: «Das Rössli war stets ein Hotspot». Den Ausschlag für das Gesuch habe aber ein Vorfall vom November 2018 gegeben: An einem frühen Donnerstagmorgen betritt ein 42-Jähriger die Bar, bedroht einen anderen Gast mit einer Waffe. Wenig später schiesst er vor dem «Rössli» in die Luft. Am selben Morgen stellt er sich der Polizei, die Waffe wird beschlagnahmt, der Serbe kommt in Untersuchungshaft.

Ob das «Rössli» tatsächlich früher schliessen muss, ist unklar. Noch ist das Gesuch hängig. Übrigens: Der Mann, der in die Luft schoss, hatte die Bar an jenem Donnerstag um etwa 2.40 Uhr betreten. Kommt das neue Reglement durch, wäre sie also zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen gewesen.