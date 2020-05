Surseer Grüne fassen Nein-Parole: Ortspartei lehnt den Bebauungsplan für das Therma-Areal ab Am 28. Juni stimmen die Surseer an der Urne über den Bebauungsplan fürs Therma-Areal ab. Die Hochhauspläne beim Bahnhof Sursee stossen auf Widerstand.

(fi) Bereits im März hatten die Grünen angekündigt, dem Bebauungsplan nicht zuzustimmen. Nun hat die Ortspartei an ihrer ersten Online-Mitgliederversammlung einstimmig die Nein-Parole beschlossen. Es sei «unverständlich, dass der Stadtrat die umstrittene Abstimmung über das Therma-Areal an die Urne verschoben hat, statt an einer Gemeindeversammlung im Herbst darüber zu befinden», heisst es in einer Mitteilung.

6 Bilder 6 Bilder So soll es dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Zwar befürworte man die innere Verdichtung und lehne ein Hochhaus an diesem Standort nicht ab. Das Problem sei aber der Zeitpunkt: In Bahnhofsnähe stünden bereits mehrere grössere Bauprojekte an, die «erheblichen Mehrverkehr generieren». Für ein nachhaltiges Wachstum sei eine Etappierung vonnöten.

Kritik äussern die Grünen ferner an den weiterhin fehlenden Grünraum-, Freiraum- und Verkehrskonzepten der Stadt Sursee, auf die sich der Bebauungsplan beziehe.