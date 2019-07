SVP-Wahlkampfleiter Winiger tritt drei Monate vor den Wahlen zurück

Fredy Winiger gibt wegen seiner zusätzlichen Belastung im Hohenrainer Gemeinderat die Wahlkampfleitung an Marco Frauenknecht ab. Der 31-jährige Nachfolger aus Kriens will die Partei an den nationalen Wahlen vom 20. Oktober zum Erfolg führen.