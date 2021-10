Swiss City Marathon «Wunderbar! Fantastisch!» – Läuferin Tiffany Brenninkmeijer ist begeistert Die 56-jährige Tiffany Brenninkmeijer aus Meggen absolvierte den Swiss City Marathon 2021, schwärmt vom Erlebnis und freut sich bereits auf das nächste Jahr.

Sie leidet nicht, sie geniesst. Einzig zwischen Kilometer 32 und 35 fühlen sich die Beine etwas schwer an. Der Marathon scheint ihr keine Kraft zu rauben, sondern Energie zu geben. Als Tiffany Brenninkmeijer nach etwas mehr als 4.30 Stunden das Ziel erreicht, strahlt sie. Und sie schwärmt. Das Rennen, das Wetter, die Kulisse, es passte einfach alles: «Wunderbar! Fantastisch!»

Tiffany Brenninkmeijer ist zufrieden mit ihrem Lauf. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021)

Nach dem Lauf kühlt sie sich im See ab, kehrt an ihren Wohnort Meggen zurück, kocht für die Familie und Freunde ein Essen und ist einfach glücklich. Die 56-Jährige sagt:

«So ein Rennen ist für mich wie ein Geschenk. Wenn ich heute Abend ins Bett gehe, werde ich das mit einem Lächeln tun.»

Dankbar, in der Schweiz leben zu dürfen

Tiffany Brenninkmeijer ist gebürtige Engländerin aus Chesham, die Kleinstadt liegt rund 50 Kilometer nordwestlich von London in der Grafschaft Buckinghamshire. An der European Business School lernte sie Roland kennen, einen Niederländer, mit dem sie nach Amsterdam zog, den sie heiratete – und der für sie an den Läufen eine wichtige Stütze ist. Die beiden lebten 13 Jahre in den USA und zehn Jahre in Spanien, bevor sie 2015 in die Schweiz kamen. Meggen wurde ihr neuer Mittelpunkt. Brenninkmeijer sagt:

«Wir haben einiges gesehen. Aber hier sind wir zu Hause. Dafür sind wir jeden Tag dankbar.»

Und nicht ohne Stolz erwähnt sie, dass sie am gleichen Tag Geburtstag hat wie ihre Wahlheimat: Am 1. August.

Sport zur Ablenkung

Bewegt hatte sie sich immer schon gerne, aber intensiv betrieb sie den Sport ab 1993 – und das aus traurigem Grund. Sie war schwanger geworden, verlor aber die Zwillinge vor der Geburt. Sie suchte nach Ablenkung und fand dadurch zum Rennen. Sie merkte, wie ihr das bei der Verarbeitung half und positiven Einfluss auf ihr Befinden hatte. Bald lief sie in Minnesota den ersten Halbmarathon.

2009 wagte sie sich – als fünffache Mutter – in Madrid an ihren ersten Marathon heran, an eine Herausforderung, vor der sie lange grossen Respekt hatte. Sie sagte sich:

«42 Kilometer rennen. Wie soll ich so etwas schaffen? Das ist doch nur für Profis, für Übermenschen!»

Aber Brenninkmeijer meisterte die anspruchsvolle Aufgabe in 4.16 Stunden und das gab ihr Selbstvertrauen. Im Ziel empfand sie tiefe Gefühle des Glücks, Gefühle von Stärke. Sie dachte:

«Nun kann ich ganz vieles tun, das ich mir bis dahin nicht zugetraut habe.»

Zeiten sind für sie eine Nebensache

Mehr als 50-mal ist sie inzwischen an einem Halbmarathon gestartet, in Luzern bewältigte sie ihren insgesamt 17. Marathon. Aber sie rennt nicht nur, sie schwimmt auch. Und fährt als Triathletin auch Velo. 2013 bestritt sie den Ironman in Zürich, schwamm zuerst 3,8 Kilometer, legte mit dem Velo 180 Kilometer und 42,195 Kilometer zu Fuss zurück. Ihre Endzeit: 15.02 Stunden. Aber eigentlich sind Zeiten für sie Nebensache. Sie strebt nicht danach, immer besser, schneller zu werden. Die 56-Jährige sagt:

«Ich bin nicht verrückt. Ich renne, weil es mir Spass macht. Mir gibt der Sport einfach eine Zufriedenheit.»

Ihre sportliche Reise, die sie von 1993 bis 2015 erlebte, schrieb sie als Geschichte in einem Buch nieder und liess darin auch andere Ironman-Teilnehmerinnen zu Wort kommen. Sie verschickte 22 Fragen um zu wissen: Warum absolvieren sie den Ironman? Wie bereiteten sie sich auf den Wettkampf vor? Wie hat er sie vielleicht auch verändert? Die Antworten von 40 Frauen sind ein bedeutender Teil des Werks mit dem Titel «Ironwomen» (bei Amazon erhältlich).

Fernstudium an der Universität Oxford

Das Schreiben ist eine zweite grosse Leidenschaft von Tiffany Brenninkmeijer. Vor einem Jahr hat sie einen Platz an der Universität Oxford erhalten, studiert «Kreatives Schreiben» und arbeitet gegenwärtig an ihrem ersten Roman. Heute schon stehen die nächsten Online-Lektionen an.

Mit 60, das nimmt sie sich fest vor, will sie noch einmal an einem Ironman dabei sein und sie weiss auch schon, wo sie sich einschreiben wird: In Thun. Bis dahin wird sie wohl noch den einen oder anderen Halbmarathon oder gar Marathon bestreiten. Und einen hat sie jetzt schon fix im Visier: Den Swiss City Marathon in Luzern im Jahr 2022. Denn sie sagt:

«Wenn ich daran denke, wie gut es mir gegangen ist, wie gut der Event organisiert war, wenn ich an die Helferinnen und Helfer denke, an die Musik, daran, wie schön alles war, dann ist klar: Ich möchte wieder am Start stehen.»