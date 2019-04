AboPASS SwissChamber MusicCircle präsentiert:

Klassik-Osterfestival 2019 5-Jahr-Jubiläum - Feiern Sie mit uns!

Abonnentinnen und Abonnenten profitieren von 25% Rabatt.



2019 feiert das Klassik-Osterfestival sein 5-jähriges Bestehen.

Vom Samstag, 13. April, bis Ostermontag, 22. April, in der Kirche St. Peter und Paul, Andermatt.

An sieben Konzertabenden kommen die Festivalbesucher in den Genuss von hochkarätigen Kammermusikformationen sowie von Nachwuchstalenten und arrivierten Ensembles. Ein abwechslungsreiches und vielseitiges Musikprogramm für Klassik- und auch Volksmusik-Fans.

Samstag, 13. April, 19.00 Uhr:

Gala-Eröffnungskonzert «Violin acrobatics», Festival Strings Lucerne und Dmitry Smirnov

Sonntag, 14. April, 19.30 Uhr:

Preisträgerkonzert «Sur les traces du passé», Trio Eranos (Klaviertrio)

Dienstag, 16. April, 19.30 Uhr:

Abendkonzert «Folk meets classics», Hanneli-Musig

Mittwoch, 17. April, 19.30 Uhr:

Preisträgerkonzert «Le parfum français», Azahar Ensemble (Woodensemble)

Karfreitag, 19. April, 19.00 Uhr:

Passionskonzert «O Haupt voll Blut und Wunden», Ensemble Corund mit seinem Barockorchester

Sonntag, 21. April, 19.30 Uhr:

Abendkonzert «Resurrectionem Jesu Christi», Vocalgruppe Familie Sala

Montag, 22. April, 19.00 Uhr:

Schlusskonzert «Brasshighlights», German Brass

Preise Eröffnungs-, Karfreitags- und Schlusskonzert (13.4., 19.4., 22.4.)

1. Kategorie Fr. 60.– statt Fr. 80.– 2. Kategorie Fr. 52.50 statt Fr. 70.–

3. Kategorie Fr. 45.– statt Fr. 60.–



Abend- und Preisträgerkonzerte (14. 4., 16. 4., 17. 4., 21. 4.)

1.Kategorie Fr. 45.– statt Fr. 60.– 2. Kategorie Fr. 41.25 statt Fr. 55.–

3. Kategorie Fr. 37.50 statt Fr. 50.–

Vergünstigte Tickets mit 25% Rabatt sind gegen Vorweisen des AboPasses an der Abendkasse oder an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:

Luzern: LZ Corner, Maihofstrasse 76

Stans: Nidwaldner Zeitung, Obere Spichermatt 12

Altdorf: Urner Zeitung, Höfligasse 3

Schüpfheim: BLS Reisezentrum

Willisau: BLS Reisezentrum



oder über ticketcorner.ch. Dazu bei Sonderaktion diesen Promotionscode eingeben: Abo-Pass LZ



Weitere Informationen unter:

www.swisschamber-musiccircle.ch

041 340 15 75