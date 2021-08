Stadt Luzern Anhänger von Feyenoord: Sachbeschädigungen in Pub und Schlägereien nach dem Spiel Am Donnerstagabend spielten in der Swissporarena der FC Luzern gegen Feyenoord Rotterdam. In und um das Stadion blieb es ruhig. In einem Pub am Rathausquai kam jedoch zu Sachbeschädigungen und in der Altstadt zu zwei tätlichen Auseinandersetzungen.

Einige Feyenoord-Fans am Luzerner Rathausquai am Donnerstagnachmittag. Bild: Janick Wetterwald (5. August 2021)

Während auf der Allmend die Mannschaft von Feyenoord Rotterdam gegen den FCL 3:0 gewann, geriet in der Innenstadt der Torjubel einiger Gäste-Fans ausser Kontrolle. In einem Pub am Rathausquai kam es zu beim 0:1 für Feyenoord Rotterdam zu Sachbeschädigungen, worauf die Verantwortlichen das Pub schlossen. Dies schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Die niederländischen Anhänger begaben sich danach gruppenweise in andere Restaurants, um das Spiel zu weiter zu verfolgen. Auch dort kam es in einem Fall zu Beschädigungen. Der entstandene Schaden könne derzeit nicht beziffert werden.

Nach dem Spiel kam es in der Luzerner Altstadt zu zwei tätlichen Auseinandersetzungen. Eine Person wurde leicht verletzt. Die entsprechenden Ermittlungen zur Täterschaft sind am Laufen.

Insgesamt waren seit Dienstag rund 300 bis 400 Anhänger der holländischen Mannschaft in Luzern und Umgebung. «Die Polizei markierte an den Brennpunkten starke Präsenz und konnte so aufkommende Pöbeleien und Streitigkeiten im Keim ersticken», so die Polizei weiter. Es wurden mehrere Dutzend Personenkontrollen durchgeführt. Dabei wurden Vermummungsmaterial und Pyrotechnische Gegenstände sichergestellt. (zfo)