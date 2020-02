Tankstellenräuber wird von Luzerner Kriminalgericht zu zwei Jahren verurteilt Mit einer Pistole hat ein Schweizer die Angestellte eines Tankstellenshops in Kriens gezwungen, ihm Geld auszuhändigen. Die Beute: 1050 Franken.

Der 21-jährige Beschuldigte aus dem Kanton Nidwalden hat den Vorsitzenden des Luzerner Kriminalgerichts am Dienstagmorgen bereitwillig Auskunft über seine Delikte erteilt. Der sportlich gekleidete Mann, er trug bei der Verhandlung einen grauen Trainingsanzug mit Kapuzenpullover und weisse Sneakers, hat an einem Sonntagabend im Februar 2019 eine Tankstelle in Kriens überfallen.

Um 19.24 Uhr betrat er mit einer Softair-Pistole bewaffnet den Shop. Laut der Luzerner Staatsanwaltschaft forderte er die Angestellte mit vorgehaltener Waffe auf, ihm das in der Registrierkasse befindliche Notengeld auszuhändigen. Die Beute des Raubüberfalls betrug 1050 Franken. Der junge Mann gab bei den Einvernahmen die Sachverhalte zu. Die Staatsanwaltschaft beantragte für Raub, mehrfache Widerhandlung gegen das Waffengesetz sowie Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und Hausfriedensbruch eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren, wovon 6 Monate unbedingt abzusitzen seien. Der Rest der Strafe solle bei einer Probezeit von 4 Jahren bedingt erlassen werden.

Mit der Waffe wollte er die Angestellte bedrohen

Aus welchem Grund er bewaffnet eine Tankstelle überfallen habe, wollte die Richterin vom Beschuldigten wissen. «Aus Geldnot, ich fühlte mich in meiner Situation nicht mehr wohl», antwortete dieser. Er habe sich durch Handyabos und Schwarzfahren in Verkehrsmitteln mit einem fünfstelligen Betrag verschuldet, gab er einen groben Überblick zu seiner finanziellen Situation.

Die Frage, ob er keine andere Möglichkeit als den Überfall mit einer Waffe in Betracht gezogen habe, verneinte er. Mit der Pistole habe er bezweckt, die Angestellte zu bedrohen. Die Richterin fragte ihn, ob er sich vorab überlegt habe, dass die Bedrohung mit einer Waffe massive psychische Folgen für eine betroffene Person zur Folge haben könnte. Der Beschuldigte meinte: «In meiner damaligen Situation war es mir ziemlich egal. Heute aber tut es mir unendlich leid, was ich der Frau im Tankstellenshop angetan habe. Ich hätte nicht gedacht, dass es einen derartigen Effekt auf sie haben würde.»

Aufheiterung im Gerichtssaal

Für kurzfristige Aufheiterung im Gerichtssaal sorgte die Frage, warum er sich ausgerechnet diese Tankstelle und die entsprechende Uhrzeit entschieden habe. Der Beschuldigte gab seine Beobachtungen und die daraus gewonnene Erkenntnisse ohne Umschweife preis: «Weil ich gesehen habe, dass die Polizisten immer um dieselbe Uhrzeit im McDonald’s essen.» Weil es sich um ein abgekürztes Verfahren handelte, verzichteten der Staatsanwalt wie auch die Verteidigung auf Plädoyers.

Die Richter wollten vom Beschuldigten wissen, ob er sich bewusst sei, welche Folgen es für ihn habe, wenn er sich in den vier Jahren Probezeit etwas zuschulden kommen lasse. «Die Folgen sind mir sehr präsent, dann muss ich für weitere 18 Monate ins Gefängnis», sagte der Mann, der im Herbst den vorzeitigen Strafvollzug in der Justizvollzugsanstalt Grosshof angetreten hatte.

Richter folgen dem Antrag der Staatsanwaltschaft

Der Mann hatte bereits zwei Ausbildungen als Koch abgebrochen. «Ich war wohl zu jung und konnte mit dem Tempo der anderen im Betrieb nicht mithalten», begründete er seine Entscheide. Dennoch sieht er seine Zukunft in der Gastronomie. Die Richter folgten mit ihrem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Beschuldigte wird die unbedingte Haftstrafe im Frühling abgesessen haben.