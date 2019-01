AboPASS «Tanz 28: New Waves» «Let’s Bowie!» von Georg Reischl, «Sortijas» und «Twenty Eight Thousand Waves» von Cayetano Soto Mit dem Tanz Luzerner Theater

10 Jahre Kathleen McNurney

Bereits seit 10 Jahren ist das Luzerner Theater die Wirkungsstätte von Tanzchefin Kathleen McNurney. Der dreiteilige Abend «Tanz 28: New Waves» mit der Uraufführung «Let’s Bowie!» von dem ehemaligen Forsyth-Tänzer und Choreografen Georg Reischl sowie «Sortijas» und «Twenty Eight Thousand Waves» von Cayetano Soto bildet den Auftakt zu dieser 10-jährigen Jubiläumsspielzeit. Georg Reischls neue Kreation «Let’s Bowie!» ist ein Feuerwerk für die Sinne und nicht zuletzt eine Liebesode an David Bowies Musik. Den Anfang des Abends bilden die beiden Stücke des Spaniers Cayetano Soto. Seine Arbeiten zeichnen sich durch reine, pure Tanzkunst moderner Manier aus: Grazie, Kraft und Sinnlichkeit.



Weitere Informationen: www.luzernertheater.ch/newwaves



Tanzchefin vom Luzerner Theater: Kathleen McNurney

AboPass-Angebot

20% Rabatt auf alle Ticketkategorien für folgende Aufführungen:

- Freitag, 25. Januar 2019, 19.30 Uhr

- Samstag, 26. Januar 2019, 19.30 Uhr



Einführung mit Kostümspezial jeweils um 18.45 Uhr



Preise

Kategorie A Fr. 64.– statt Fr. 80.–

Kategorie B Fr. 52.– statt Fr. 65.–

Kategorie C Fr. 40.– statt Fr. 50.–



Gültigkeit

- Max. 2 Tickets pro AboPass

- Tickets solange Vorrat

- Zuzüglich Gebühren

Tickets

Tickets sind gegen Vorweisen des AboPasses an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:

Luzern LZ Corner, Maihofstrasse 76

Altdorf Urner Zeitung, Höfligasse 3

Stans Nidwaldner Zeitung, Obere Spichermatt 12



oder online unter ticketcorner.ch (ganz oben bei «Sonderaktion» im Feld Promotion-Code den Code «abopass-tanz28» eingeben)