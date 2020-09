Taucher bergen 20 Handgranaten aus dem Rotsee

Spezialisten der Luzerner Polizei und der Schweizer Armee haben in dieser Woche in Ebikon und Luzern in mehreren Tauchgängen Handgranaten im Rotsee lokalisiert, markiert und geborgen. Aufgrund der schwierigen Tauchverhältnisse konnten weniger Handgranaten entsorgt werden als ursprünglich geplant.