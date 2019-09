Weggis: Tauchschüler mit Verdacht auf Lungenriss in Spitalpflege gebracht

Autofahrer fährt gegen offene Fahrzeugtür in Sursee – und flüchtet

Am Samstagabend fuhr in Sursee ein Auto in ein parkiertes Auto. Verletzt wurde niemand. Der Verursacher verliess die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.