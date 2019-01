Tausend Chrienserbööggen sollen Kriens unsicher machen Premiere in Kriens: Ein bekannter Maskenschnitzer will das urtümliche Vorfasnachtstreiben wiederbeleben – mit einem Grossanlass auf dem Dorfplatz. Hugo Bischof

Besuch in der Werkstatt von Markus Zimmermann (links) und Sohn Christoph Zimmermann. (Bild: Roger Grütter, 20. Januar 2018)

Geballte Vorfasnachts-Power in Kriens: Bis zu tausend Krienser Originalmasken sollen sich am Samstag, 26. Januar, auf dem Dorfplatz versammeln. Es ist das erste Mal, dass dieser Anlass durchgeführt wird. Hinter dem vielversprechenden Spektakel stehen der Krienser Maskenschnitzer Markus Zimmermann und Jörg Küchler von der Gallizunft. «Wir wollen damit das urtümliche Treiben in der Krienser Vorfasnachtszeit wieder beleben», sagt Zimmermann.

Wöschwiiber, Bärnerwiiber, Chrienserdeckel

Voraussetzung ist, dass man mit einer Chrienser Holzmaske erscheint. Beispielsweise als Wöschwiib, Bärnerwiib, Chrienserdeckel. «Oder einfach sonstwie urchig», sagt Zimmermann. Es sind also auch kreative Neuschöpfungen mit Holzmasken möglich.