TCS beurteilt neues Parkregime in der Stadt Luzern als «kontraproduktiv» Am Dienstag hat der Stadtrat Luzern das neue Parkierungskonzept vorgestellt. Der TCS erachtet die Massnahmen als «nicht zielführend und kontraproduktiv».

Parkplätze sind beispielsweise im Bruchquartier ein wiederkehrendes Thema. Bild: Jakob Ineichen (28. Mai 2020)

Der Luzerner Stadtrat hat am Dienstag das neue Konzept und diverse geplante Massnahmen für das Parkieren in der Innenstadt vorgestellt (wir berichteten). Der TCS kritisiert das Konzept. Er sei überzeugt, dass die neuen Massnahmen kontraproduktiv seien, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. «Wir sehen massive Verschlechterungen, die diese Massnahmen mit sich bringen», lässt sich Alexander Stadelmann, Geschäftsführer der TCS-Sektion Waldstätte, zitieren.

Der TCS kritisiert, dass mehr Kurzzeitparkplätze geschaffen und weniger Dauerparkkarten für die Anwohner ausgegeben werden sollen. Eine maximale Parkdauer von 30 Minuten sei gewerbefeindlich. Denn die Zeit reiche beispielsweise nicht aus für einen Arztbesuch, einen Einkauf mit Beratung oder ein Mittagessen. Die Schaffung von Kurzzeit-Parkplätzen und Reduktion von Dauerparkkarten führen gemäss Einschätzung des TCS zu mehr Zu- und Wegfahrten und somit weniger Lebensqualität.

Auch die Erhöhung der Parkgebühren stösst dem TCS sauer auf. Zudem moniert der TCS die geplante Reduktion der oberirdischen Parkplätze, etwa an der Bahnhofstrasse und dem Pilatusplatz. «Die Massnahmen bringen Nachteile für alle: Für Quartierbewohner und Gäste, für Fussgänger und Velofahrer, für Automobilisten und das Gewerbe», ist Stadelmann überzeugt.

Der Grosse Stadtrat wird am 24. September über die geplanten Anpassungen entscheiden.