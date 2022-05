Technologie Das in Luzern entwickelte Solargefährt geht ab Montag auf Reisen Am 23. Mai startet der «Solar Butterfly» auf seine vierjährige Reise um die Welt. Das Gefährt des Solar-Pioniers Louis Palmer aus Luzern ist auf einer dreiwöchigen Tour durch die Schweiz zu besichtigen.

Louis Palmer präsentierte sein neues Solarmobil in Dierikon, das vier Jahre um die Welt fahren wird. Nadia Schärli

Der «Solar Butterfly» – ein komplett autarkes, solarbetriebenes Tiny House – startet am 23. Mai seine Reise um die Welt, heisst es in einer Mitteilung. Die Reise wird in mehreren Etappen durchgeführt und startet am Montag in Genf mit einer dreiwöchigen Tour durch die Schweiz mit rund 40 Stopps. Bei jedem Zwischenhalt werden die lokale Bevölkerung, Schulen und politische Entscheidungsträger und -trägerinnen eingeladen.

In der Zentralschweiz ist das Solargefährt unter anderem in Stans (30. Mai, 13.30 Uhr), Horw (31. Mai, 9 Uhr) oder in Zug (1. Juni, 9 Uhr) zu besichtigen. Finanziert wird das Ganze über Crowdfounding, lokale Partner und Sponsoren.

Die Idee des Entwicklers Louis Palmer ist, Klima-Projekte und andere Pioniere zu besuchen. Das Wohnmobil besteht aus 80 Quadratmeter Solarzellen, welche sich auf Knopfdruck ausbreiten. Diese laden die Batterien des Elektroautos, das den «Solar Butterfly» täglich bis zu 300 Kilometer weit zieht.