Tessin Badeunfall in der Verzasca: Luzernerin bei Lavertezzo vermutlich ertrunken In der Verzasca ereignete sich ein Badeunfall. Wie die Tessiner Polizei mitteilt, ist bei Lavertezzo vermutlich eine 31-jährige Luzernerin ertrunken.

Nahe der bekannten Steinbogenbrücke bei Lavertezzo ereignete sich am Sonntagnachmittag ein Badeunfall. Die Tessiner Kantonspolizei geht davon aus, dass die 31-jährige Frau aus Luzern tot ist – nach der Leiche wurde am frühen Sonntagabend noch gesucht.

Die Frau schwamm in der Verzasca und wurde von der Strömung mitgerissen, wie die Tessiner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Nachdem die Frau von der Strömung flussabwärts gezogen wurde, sei sie nicht mehr aufgetaucht. Nebst der Polizei war unter anderem auch die Rega vor Ort. Für die Anwesenden war zudem ein Care Team im Einsatz. Der Grund für den Unfall werde derzeit ermittelt, heisst es in der Mitteilung. (pl)