Bühne 25 Jahre Seniorentheater: Das Motorschiff Seerose legt in Ebikon an Mit «Willkommen an Bord» feiert das Seniorentheater Ebikon sein Jubiläum – Spielfreude und Lokalkolorit inklusive.

Das neue Stück des Seniorentheaters Ebikon spielt auf einem Kreuzfahrtschiff. Bild: Yvonne Imbach (Ebikon, 6. Oktober 2021)

Wer am Mittwoch ins Pfarreiheim Ebikon trat, kam ins Staunen. Da stand eine grosse Schar Seniorinnen und Senioren in einer Schlange, wartete auf Einlass und eine gewisse Aufregung lag in der Luft. Dazwischen formierte sich ein Seemannschor mit kecken Matrosenmützen. Und die Bühne des Saals zeigte sich völlig verändert: Man wähnte sich an Deck eines Kreuzfahrtschiffes mit Sicht über die Reling ins Meer.

Was war da los? Nach drei Jahren Spielpause lud das Seniorentheater Ebikon zur Hauptprobe des neuen Stücks «Willkommen an Bord». Traditionsgemäss wird das «Frauennetz Ebikon» an diese letzte Probe eingeladen, damit die Spielerinnen und Spieler sich an das Publikum gewöhnen können. Der «Seemannschor» zeigte sich nach Lüftung des Vorhangs als Bestandteil des Stücks: Der Männerchor Ebikon unter der Leitung von Alois Rettig schenkt dem Theaterverein einen schmissigen Gastauftritt. Der Grund: Das Seniorentheater darf mit der neuen Produktion nämlich das 25-Jahr-Jubiläum feiern.

Gertrud will «etwas» erleben

Das Lustspiel aus der Feder von Elsa Bergmann ist den 14 Seniorinnen und Senioren wie auf den Leib geschrieben. Jeder Charakter ist herrlich überzeichnet, ohne aber ins Dümmliche abzudriften. Schauplatz ist ein Kreuzfahrtschiff, auf dem sich nebst der umtriebigen Crew allerlei «Pflänzchen», also Passagiere, tummeln.

Adelheid erholt sich kaum von den hohen Reisekosten, während Gertrud erstmals ohne ihren Gatten verreist und ihrer Freundin Anni offen sagt, sie wolle «etwas» erleben. Der Kapitän wird sogleich angebaggert und nach seinem Beziehungsstatus gefragt. Anni hingegen ist Single und philosophiert: «Der Herbst kann doch auch schön sein, man muss nur nicht den Frühling daraus machen wollen.»

«Das ganze Ensemble freut sich enorm»

Regie führt Esther Grunder, die dem Stück ganz viel Vergnügliches, Leichtes und auch Berührendes verliehen hat. So manche Zuschauerin oder Zuschauer erkennt sich in einer der Figuren wieder. Sogar ein wenig Lokalkolorit findet Platz, die geplante Seilbahn vom Dorf Ebikon in den Trumpf Buur sorgt für einige Lacher.

Die Spielfreude ist von Anfang an deutlich zu spüren. «Das ganze Ensemble freut sich enorm, dass endlich wieder Theater gespielt wird», sagt Präsident Franz Kupper. Zweimal habe man die Premiere wegen Corona verschieben müssen. «Wir sind glücklich, dass alle vierzig Mitglieder im Alter von 65 bis 88 Jahren gesund sind und sich alle haben impfen lassen.» Geprobt wurde in kleinen Gruppen und sogar die Sommer­ferien hindurch. Der Effort hat sich gelohnt: Wer zwei Stunden Spass erleben will, ist hier richtig.