Theater Kriens Ein Filmriss mit fatalen Folgen Das Theater Kriens zeigt mit viel Witz und Biss, wie «E verhängnisvolli Nacht» zu immer neuen Missverständnissen führt.

Im neuen Stück des Theaters Kriens dürfte nicht nur dieses (aufgemalte) blaue Auge vorkommen. Bild: Yvonne Imbach (Kriens, 4. November 2022)

«Seit ich das Drehbuch vor 22 Jahren gelesen hatte, war es mein grosser Wunsch, dieses Theaterstück einmal auf die Bühne zu bringen», verrät Daniel von Rotz, Regisseur beim Theater Kriens HTK.

Letzten Samstag durfte er sich entspannt zurücklehnen, als «sein» HTK-Ensemble ihm diesen Wunsch erfüllte und nach zwei Jahren coronabedingter Spielpause die Premiere von «E verhängnisvolli Nacht» von Armin Vollenweider aufführte.

Blaue Flecken dürften in Kauf genommen werden

Tatsächlich wollten die Krienser die Komödie bereits 2020 und 2021 aufführen, mussten jeweils aber mitten in der Probezeit abbrechen. Umso motivierter und spielfreudiger agiert nun das eingespielte Team. Es grenzt für einige Spielende fast an Leistungssport, wenn die Rolle unzählige Abgänge verlangt – und zwar nicht nur durch eine der Türen, sondern auch in eine Truhe und in einen Schrank. Blaue Flecken dürften da in Kauf genommen werden.

«Du stinkst wie eine Schnapsbrennerei!» Mit diesen Worten weckt Frida Sieger ihren Mann Toni, der nach einer durchzechten Nacht auf dem Sofa erwacht und sich an nichts mehr erinnern kann. Sein Freund Emil erzählt ihm vom Besuch im Erotiktempel, viel Geldverlust beim Pokern und einer Polizeikontrolle. Als dann vom Polizisten bis zur Liebesdienerin Olga alle klingeln und Toni bedrängen, ist guter Rat teuer. Und die Lachmuskeln laufen auf Hochtouren.