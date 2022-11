Theatergesellschaft Udligenswil Ferienlaune zum Jubiläum In «Camper-Fründe» lädt die Theatergesellschaft Udligenswil in das pure Leben auf nur ein paar Quadratmeter.

Die «Camper-Fründe» sind im Theater Udligenswil zu Gast und bringen Ferienlaune mit. Bild: Yvonne Imbach (Udligenswil, 6. November 2022)

Im Bühlmattsaal in Udligenswil herrscht seit Samstag trotz November Sommerstimmung: Das neue Stück der Theatergesellschaft Udligenswil «Camper-Fründe» spielt nämlich auf einem Campingplatz am Lago Maggiore. Das Publikum sitzt fast mitten drin zwischen Zelt, Bungalow und Wohnmobil. Wunderbar ausgestattet sind auch die Deutschschweizer Gäste: Flipflops, Badehose, Grill, Wein und Lesestoff lassen die Zuschauenden fast die Sonnencreme und den Fleisch-Geruch riechen.

Wie in realen Campingferien findet auch in diesem Mikrokosmos das pure Leben statt: Es wird gefeiert, gestritten, die neuen Nachbarn werden beobachtet, trotz wunderlichem Verhalten doch an den wackligen Tisch gebeten und dann ins Herz geschlossen. Warum die Ferienlaune trotzdem zu kippen droht, wird hier noch nicht verraten.

Riesenportion Humor und nötige Übertreibungen

Mit dem sehr witzigen Stück, das ein herrliches Abbild der Gesellschaft bietet und von den authentischen Figuren lebt, ­haben sich die Udligenswiler Theaterleute ein umwerfendes Stück zum 40-Jahr-Jubiläum geschenkt. Unter der Regie von Marcel Schlegel wurden die Charaktere mit einer Riesenportion Humor und den nötigen Übertreibungen zum Leben ­erweckt.

Das Publikum genoss den «Ausflug» in den Süden mit Szenenapplaus und viel Gelächter.