Theatergruppe Mauensee Ein rosa Slip und brummende Köpfe – mit dem Bundesrat auf Zechtour «Ich weiss vo nüüt!» heisst das neue Stück der Theatergruppe Mauensee, das am Samstag Premiere feiert.

«Nie mehr Alkohol!», das schwören sich die beiden Staatsanwälte Leo Lustenberger und Valentin Hälfer. Die beiden haben den Karrieresprung von Leo ausgiebig gefeiert und erwachen verkatert in dessen Wohnzimmer – ohne eine Idee, was vergangene Nacht passiert ist. Anhand der leeren Flaschen, den brummenden Köpfen und einem rosa Slip in Valentins Hosentasche stellen die beiden fest: Die Nacht war wohl heftig.

David Lischer als Kommissar Pölsterli sowie Urs Kaufmann und Thomas Stalder als Staatsanwälte (v.l.). Bild: Yvonne Imbach (Mauensee, 21. März 2022)

Als plötzlich ein Kriminalkommissar vor der Türe steht und ihnen die Nachricht überbringt, dass der Bundesrat vermisst werde, der am Vorabend die Laudatio für Leo gehalten hat, herrscht noch mehr Ratlosigkeit. Die Turbulenzen nehmen so richtig Fahrt auf, als ebendieser Bundesrat im Besenschrank auftaucht: Offenbar war der Staatsmann bei der durchzechten Nacht mit von der Partie. Jetzt ist guter Rat teuer, einen Skandal zu verhindern, denn bereits klopft auch die Presse an.

Man spürt die grosse Lust der Schauspielenden

Die Theatergruppe Mauensee feiert morgen die Premiere der Komödie «Ich weiss vo nüüt!». Der Besuch an einer der letzten Proben zeigte überzeugend, dass das Ensemble bereit ist, vor Publikum zu spielen. Die Dialoge sind flüssig, die Pointen sitzen, die Auf- und Abgänge durch diverse Türen sind verinnerlicht. Man spürt die grosse Lust der Schauspielenden, endlich wieder die Bühne mit Leben zu füllen, für grossartige Unterhaltung und viel Witz zu sorgen.

Thomas Stalder (links) und Urs Kaufmann als Staatsanwälte Valentin Hälfer respektive Leo Lustenberger. Bild: Yvonne Imbach (Mauensee, 21. März 2022)

Esther Herzog führt zum dritten Mal Regie: «Wir haben einige Textstellen gestrichen, damit das Stück knackiger wird.» Nun sei die Vorfreude auf die Premiere riesig: «Dieses Jahr haben wir die Bestuhlung neu konzipiert. Das Publikum sitzt an Bistrotischchen und darf ein kaltes Plättli geniessen.» Einem tollen Theatererlebnis steht also nichts mehr im Wege