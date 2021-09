Theatergruppe Stiftung Brändi Liebe, Verlust, Rache und Vergebung – bei ihrem Spiel wird Shakespeare fühlbar Die Theatergruppe der Stiftung Brändi hat sich als Jubiläumsstück an ein ehrgeiziges Projekt gewagt. Am Freitagabend feiert es Premiere im Theater Pavillon Luzern.

Bis sich am Freitagabend der Premierenvorhang lüftet, musste sich die Theatergruppe der Stiftung Brändi sehr gedulden. Coronabedingt erstreckte sich die Probezeit mit Unterbrüchen auf über drei Jahre. Die Jubiläumsproduktion «Der Sturm» ist frei nach dem Original von Shakespeares inszeniert und handelt von Liebe, Verlust, Rache und Vergebung.

Hauptprobe der Jubiläumsproduktion «Der Sturm» der Theatergruppe der Stiftung Brändi im Theater Pavillon. Bild: Yvonne Imbach (Luzern, 8. September 2021)

Die Stiftung Brändi lädt jeweils vor Probenbeginn ihre Mitarbeitenden zu einem Casting. «Miteinander etwas Gemeinsames schaffen» ist das Ziel. Mit dem Theaterprojekt bietet sich seit nunmehr 20 Jahren eine wunderbare Möglichkeit, die Persönlichkeit zu stärken und die individuellen Fähigkeiten auszuloten. 19 Spielerinnen und Spieler – zum Teil «alte Hasen», aber auch Neulinge – haben unter der Regie von Raschid Kayrooz das ehrgeizige Projekt mit Bravour geschafft. Er sagt:

«Zu Beginn war es nicht leicht, sie ins 17. Jahrhundert zu versetzen. Wir begaben uns mit Improvisationen auf die Zeitreise.»

Er habe das Stück stark gestrafft und die Sprache der heutigen Zeit angepasst. «Wichtig ist mir, dass wir nicht ‹theäterlen› und allen der Kontext des Stücks klar wurde.»

Hauptprobe der Jubiläumsproduktion «Der Sturm» der Theatergruppe der Stiftung Brändi im Theater Pavillon. Bild: Yvonne Imbach (Luzern, 8. September 2021)

Egal ob Laie oder Profi – er arbeitet mit jedem gleich

Raschid Kayrooz arbeitet mit jedem Ensemble gleich, egal ob Profis oder Laien, mit oder ohne Behinderung. «Es gib verschiedene Ebenen, Shakespeare zu verstehen.» Was er damit meint, darf der Zuschauer eine Stunde lang fasziniert beobachten. Mit einer grossen Ernsthaftigkeit tauchen die Spielenden in ihre Rollen ein, zeigen lustvolles Theater, sind mal leise, mal laut, singen, tanzen, rülpsen und wälzen sich am Boden.

Im Alltag ziehen Menschen mit Behinderungen eher verstohlene Blicke auf sich. Im Theater präsentieren sie sich in einer rührenden Selbstverständlichkeit voll im Scheinwerferlicht und machen die Geschichte fühlbar. Eine der Spielerinnen ist Jenny Tschopp (28) aus Ettiswil. An ihrer Rolle des Erdgeistes Caliban gefällt ihr das sehr lebendige, verrückte Wesen. Sie sagt:

«Im nächsten Stück möchte ich aber gerne eine Frau spielen, am liebsten in einem wunderschönen Kleid!»