Thomas Neuhaus «Bin ein Kindskopf geblieben» – Leiter des Luzerner Kinderspitals geht in Pension Thomas Neuhaus hängt den weissen Kittel nach über zehn Jahren als Leiter des Luzerner Kinderspitals und nach fast 40 Jahren als Kinderarzt an den Nagel. Ihm zu Ehren gab die Spitaldirektion ein halbtägiges Fest.

Thomas Neuhaus, frisch pensionierter Chefarzt der Pädiatrie und Leiter des Kinderspitals, vor dem noch alten Kinderspital in Luzern. Dominik Wunderli (8. September 2021)

Fast beiläufig zeigt Thomas Neuhaus auf eine rissige Stelle an der Sockelleiste in seinem Büro. Sie erinnere daran, dass die Zeit reif sei für ein neues Kinderspital. Er, der während 13 Jahre Chefarzt der Pädiatrie war und das Kinderspital des Luzerner Kantonsspitals zusätzlich die vergangenen zehn Jahre geleitet hat, könnte aufgrund der Wartezeit auf den Neubau durchaus ungeduldig geworden sein. Im Gespräch kurz vor seiner Pensionierung wirkt Neuhaus jedoch alles andere als verbittert; im Gegenteil, er sprüht immer noch voller Energie und Leidenschaft. Den kleinen Patientinnen und Patienten sei es egal, wie alt die Räume seien, entscheidend sei der empathische Umgang mit ihnen. Die Zimmer und der Empfang seien zwar für heutige Verhältnisse etwas eng, «aber gut ausgestattet». Und immerhin soll das neue Kinderspital 2026 bezogen werden.

Mit seinem Zürcher Dialekt ist er im grossen Luzerner Kantonsspital kaum aufgefallen, wohl aber mit seiner zwinglianischen Lebensweise. Als Arzt kümmerte er sich um die Patienten und führte Morgenrapporte oder Chefvisiten durch. Als Lehrer engagierte er sich in der Ausbildung von Medizinstudenten, Weiterbildung der Assistenzärzte und Fortbildung der Kinderärztinnen. Als Klinikleiter und Chef führte er das Personal und fällte Entscheide. Die Konsequenz: fünf bis sechs lange Arbeitstage die Woche.

All die Aufgaben übernehmen nun Nicole Ritz als Chefärztin Pädiatrie und Martin Stocker, der zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion als Chefarzt Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin die Leitung des Kinderspitals übernimmt. «Es war mein absoluter Traumjob», sagt Neuhaus. Aber die Zeiten ändern sich und das sei auch gut so.

«Dann schrillen bei mir alle Alarmglocken»

Für den 64-Jährigen fand am Dienstag eine standesgemässe Abschiedsfeier inklusive Zertifikatspflicht statt. Musikalische Einlagen wechselten sich am Anlass mit Grussworten ab. Zu den Laudatoren gehörten CEO Benno Fuchs und Gesundheitsdirektor Guido Graf. Dabei stand nicht nur Neuhaus' Arbeitseifer im Vordergrund, sondern auch sein herzlicher Umgang mit den kleinen Patienten. «Das sind ganz klar Patienten und nicht Kunden», stellt er klar. «Und wenn ein Arzt davon spricht, dass er den Patienten auf Augenhöhe begegnet, schrillen bei mir alle Alarmglocken.» Denn wer ärztliche Hilfe brauche, suche Hilfe und sei auf Fachkompetenz angewiesen.

«Das gibt den Ärzten grosse Macht und Verantwortung. Der müssen sie sich bewusst sein.»

Genauso wichtig sei der richtige Umgang mit den Kindern und deren Eltern. «Wir müssen einerseits ehrlich, andererseits respektvoll sein.» Diese Balance sei nicht immer einfach, insbesondere beim Vermitteln von schlechten Nachrichten. Auch frage er die Eltern beim Abklären der Krankheitsgeschichte ihres Kindes immer nach den Namen allfälliger Geschwister. Das schaffe Nähe und Beziehung. Und Kinder frage er nach dem Match der Fussball-Nati, dem Lieblingsauto oder Lieblingstier. Als Chef müsse man entscheiden und könne es nie allen Recht machen. «Ich habe bestimmt auch Mitarbeiter sowie Patienten und Eltern enttäuscht.» Wichtig sei, zu Fehlern zu stehen und sich dafür zu entschuldigen.

Diese Werte gab Neuhaus seinen Angestellten täglich mit. Er habe stets Menschen und nicht Projekte geführt, betont er. «Ich habe von meinen Leuten sehr viel gefordert, lebte es aber auch selber vor.» Stellte er neue Ärztinnen ein, dann habe er ihnen schon am Anfang eingebläut:

«Das ist Luzern. Es ist streng, hier gibt es weniger Geld als in Zürich oder Basel.»

Im Gegenzug habe er aber auch Humor und sorge für gute Stimmung. «Ich bin halt in einigen Situation ein Kindskopf geblieben.»

Glaube an Gott gibt ihm Halt

Es gab in Neuhaus’ Arbeitszeit aber durchaus auch traurige Momente. So breche beim Tod eines Kindes für die Eltern und Familie eine Welt zusammen. Neuhaus findet für sich selber Halt im Glauben an Gott. Dessen Existenz könne genauso wenig bewiesen werden wie die Wirkung der Homöopathie oder anderer alternativer Methoden. Darum könne er jene Eltern gut verstehen, die insbesondere bei einer chronischen oder unheilbaren Erkrankung ihres Kindes auch nicht-schulmedizinische Methoden versuchen wollen.

Etwas anderes hat Neuhaus auch für seinen neuen Lebensabschnitt vor. Zuerst zieht er mit seiner Frau Christine vom Luzerner Bramberg wieder nach Zumikon in die Nähe von Zürich. Dort wollen sie die drei Enkel ihrer beiden Töchter hüten.

«Meine Frau hat in meiner fast 40-jährigen Karriere als Kinderarzt lange auf mich verzichtet. Jetzt freuen wir uns auf viel gemeinsame Zeit.»

Der Blick fällt wieder auf die rissige Stelle an der Sockelleiste. «Die ganze Spitaldirektion und insbesondere Benno Fuchs machen einen super Job», sagt Neuhaus. Überall in der Schweiz seien Kinderspitäler die defizitärsten Spitalbereiche. Darum würden manche Kantone separate Beiträge sprechen. In Luzern finanziere das Spital den Neubau aus dem laufenden Betrieb. Zudem könne das Kinderspital auf die finanzielle Unterstützung durch die neue Stiftung «Zukunft Kinderspital Zentralschweiz» zählen.