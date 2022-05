Tiefbau Luzerner Kantonsrat segnet Rechnungen über Bauprojekte oppositionslos ab Drei grössere Bauprojekte im Kanton Luzern waren günstiger als geplant. Deshalb genehmigt sie der Kantonsrat einstimmig – genauso eine Anpassung für Lehrpersonen an der Pädagogischen Hochschule.

Das Hochwasserschutzprojekt an der Kleinen Emme im Abschnitt Swiss Steel auf Luzerner und Emmer Boden hat nur 13,3 statt 14,1 Millionen Franken gekostet. Weil sich auch der Bund und die Gemeinden an den Kosten beteiligen, verbleibt dem Kanton noch eine Rechnung von 4,1 Millionen. Ein Umstand, den der Kantonsrat am Montag würdigte, indem er die Schlussabrechnung oppositionslos mit 107 zu 0 Stimmen genehmigte.

Keine Wortmeldungen gab es auch zu zwei Abrechnungen über Strassenbauprojekte. Sie schlossen ebenfalls günstiger ab. Die Änderung der Kantonsstrasse bei der Rümligbrücke in Schachen kostete 3,42 statt wie im Voraus berechnet 5,4 Millionen Franken, und der Neubau der Chrutacherbrücke in Flühli schlug mit 3,14 statt wie budgetiert mit 3,9 Millionen Franken zu Buche.

Besoldungsordnung an PH soll kostenneutral sein

Offen ist, ob die am Montag vom Kantonsrat ebenfalls ohne Gegenstimme verabschiedete Anpassung der Besoldungsordnung für die Lehrpersonen an der Pädagogischen Hochschule Luzern zu Mehrkosten führt. Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) sagte, er gehe grundsätzlich von Kostenneutralität aus. Zu kleinen Bewegungen könne es jedoch kommen.