Der Mann, der 2017 in der «Loco-Bar» in der Luzerner Baselstrasse einen anderen Gast mit einem Messer getötet hat, habe sich in einer «klassischen Notwehrsituation» befunden. Dies hat der Verteidiger am Montag vor dem Kriminalgericht erklärt. Sein Mandant sei deswegen vom Tötungsvorwurf freizusprechen.