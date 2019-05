Tödliche Messerstiche in Littau: Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich, Verteidigung zehn Jahre - Mann kann sich nicht erinnern Am Donnerstag startete vor dem Luzerner Kantonsgericht der Prozess zum Mordfall in Littau 2016. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslängliche Haft, die Verteidigung zehn Jahre. Der beschuldigte Mann gab bei den Befragungen an, er könne sich nicht an die tödlichen Messerstiche, die er seiner Frau zugefügt hat, erinnern.

Hier beim Restaurant Ochsen in Littau soll der Beschuldigte seine Frau umgebracht haben. (Bild: Nadia Schärli, Littau, 12. November 2016 in Littau)



(sda/rgr)

Am Donnerstag startete vor dem Luzerner Kantonsgericht der Prozess zum Mordfall in Littau 2016. Der beschuldigte Mann gab bei den Befragungen an, er könne sich nicht an die Tat erinnern. Deswegen sie dies vorsätzliche Tötung und nicht Mord gewesen, so die Verteidigung. Sie fordert 10 Jahre Haft.

Die Staatsanwaltschaft hingegen will eine lebenslängliche Strafe. Dass sich der Beschuldigte nicht erinnern könne, sei eine Schutzbehauptung. Der Mann habe seine Frau aus Rache und Eifersucht umgebracht.

Die Tat ereignete sich am späteren Vormittag des 12. November 2016 vor dem Restaurant «Ochsen» im Luzerner Stadtteil Littau. Gemäss der Anklageschrift fügte der heute 59-jährige Beschuldigte seiner Gattin 15 Stichverletzungen zu.

Bei der Befragung sagte der Mann, dass er Schuld sei an der Tötung, aber er habe diese unbewusst getan. Immer wieder sagte er aus, sich nicht an die Tat erinnern zu können. Auf die Frage, wieso er ein Messer in der Jackentasche habe, konnte er keine klare Antwort geben.

Der Mann litt an Rückenbeschwerden und bezog deswegen auch eine IV-Rente. Er habe mehr Stress und mehr Schmerzen gehabt und deswegen mehr Medikamente genommen als vom Arzt angeordnet, erklärte er.

Die Frau war kurz vor der Tat nach einem Vorfall häuslicher Gewalt ausgezogen. Kurz vor der Tat hatte das Ehepaar sich nach Angaben des Beschuldigten zufällig auf der Strasse getroffen und dann im «Ochsen» einen Espresso getrunken.