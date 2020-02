Tödliches Unglück im Luzerner Industriegebiet Ibach: Unfallverursacher soll sechs Jahre ins Gefängnis Im August 2017 hat ein Luzerner mit seinem BMW drei Polen angefahren – ein Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Heute muss sich der Unfallverursacher vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten.

Spurensicherung an der Reusseggstrasse. (Bild: Beat Kälin/newspictures.ch)

Der folgenschwere Vorfall ereignet sich in einer Samstagnacht im August 2017, auf der Reusseggstrasse, im Bereich der Einfahrt zur ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlage: Drei Polen im Alter von 37, 38 und 44 Jahren laufen vom Industriegebiet Ibach in Richtung Seetalplatz, als sie um 2.15 Uhr von einem ihnen folgenden Auto angefahren werden. Am Steuer: ein damals 24-jähriger schweizerisch-kroatischer Doppelbürger. Der älteste Mann verstirbt noch vor Ort, ein zweiter wird schwer verletzt.



Der Unfallverursacher aus der Region muss sich heute vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten. Wegen mehrfacher eventualvorsätzlicher Tötung sowie Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz und das Waffengesetz fordert die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Angerechnet werden sollen ihm die 303 Tage in Untersuchungshaft.

Auf dem Strassenstrich beschimpft

Wie nun aus der Anklageschrift hervorgeht, hat der Beschuldigte in besagter Nacht in seinem BMW die Dienste einer Prostituierten in Anspruch genommen. Sein damals 27-jähriger Cousin aus Kroatien wartete währenddessen auf der Strasse. Als die beiden danach eine Zigarette rauchten, sind sie von den drei Polen beschimpft worden. Diese waren alkoholisiert, ein Mann schmiss dem Cousin des Beschuldigten einen Schlüsselbund an den Kopf. Danach entfernte sich das Trio.

Der Beschuldigte und sein Cousin folgten den Polen darauf im Auto und beschleunigten massiv. In letzter Sekunde riss der Lenker das Steuer herum – konnte eine Kollision aber nicht mehr abwenden. Anschliessend beging er Fahrerflucht. Wenige Stunden später, am Sonntagvormittag, wurden die beiden Männer festgenommen.

Polen waren im Autohandel tätig

Wie die Luzerner Polizei damals bekannt gab, hielten sich die Polen erst seit kurzem in der Schweiz auf und wohnten temporär bei einem Bekannten in einer Agglomerationsgemeinde. Sie waren im Autohandel tätig. In diesem Zusammenhang wurde über einen möglichen Racheakt spekuliert. Urs Wigger, Sprecher der Luzerner Polizei, dementierte: «Mit dem Autohandel hat dieser Vorfall nichts zu tun.»

