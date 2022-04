Töffli-Treff in Rothenburg eskaliert: Jetzt sprechen die Beteiligten

An einer Töffli-Veranstaltung in Rothenburg eskalierte am Ostermontag die Situation zwischen einem Security-Mitarbeitenden und einem Töfflibueb. Dieser schildert nun gegenüber PilatusToday, wie es zur Situation gekommen ist.