Frau bei Streit in Emmenbrücke getötet Am Sonntagnachmittag ereignete sich in Emmenbrücke ein Tötungsdelikt. Die in einer Wohnung aufgefundene Frau wies Schnitt- und Stichverletzungen auf. Der Ehemann des Opfers wurde vorläufig festgenommen.

(dvm) Am Sonntagnachmittag kurz nach 13 Uhr wurde der Luzerner Polizei gemeldet, dass in einer Wohnung in Emmenbrücke ein Streit stattfinde. Als die Polizei vor Ort intervenierte, fanden sie eine schwerverletzte Frau und ihren Ehemann in der Wohnung vor, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Der alarmierte Rettungsdienst konnte bei der Frau nur noch den Tod feststellen. Das Opfer, eine 47-jährige Frau aus Serbien, wies der Polizei zufolge Schnitt- und Stichverletzungen auf.

Der Ehemann, ein 49-jähriger Serbe, wurde für einen Untersuch ins Spital gefahren und anschliessend festgenommen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die mutmassliche Tatwaffe, ein Messer, konnte sichergestellt werden.

Zurzeit laufen entsprechende Ermittlungshandlungen inklusive Einvernahmen. Aufgrund der laufenden Untersuchung können derzeit keine weiteren Angaben zum Tathergang und dem möglichen Motiv gemacht werden, schreibt die Luzerner Polizei. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.