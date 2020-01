Tötungsdelikt in St. Urban: Luzerner Täter soll im Wahn gehandelt haben Im Jahr 2017 hat ein Kosovare in der psychiatrischen Klinik St. Urban einen Zimmergenossen erschlagen. Heute Dienstag muss er sich vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten.

Im April 2017 hat sich in der Klinik St. Urban ein Tötungsdelikt ereignet.

Bild: Pius Amrein (18. April 2017)

Blut im Gesicht, am Hals und an den Handknöcheln: Als der Pfleger der psychiatrischen Klinik St. Urban in jener Aprilnacht 2017 die Türe zum Zimmer A224 öffnet, erwartet ihn ein grausiger Anblick. Vor ihm steht ein Mann, der soeben seinen 85-jährigen Zimmergenossen schwer verletzt hat.

Der damals 33-jährige Kosovare hat den Senioren geschlagen, getreten und gewürgt. Das Opfer wird umgehend hospitalisiert, erliegt aber in den frühen Morgenstunden seinen Verletzungen. Der Täter kann fliehen, kommt allerdings nicht weit: Er wird um 2.35 Uhr in Grossdietwil ohne Gegenwehr festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Sursee wirft dem Kosovaren vorsätzliche Tötung vor. Der Beschuldigte hat sich heute Dienstag vor dem Luzerner Kriminalgericht zu verantworten. Die Staatsanwaltschaft hält den Mann für schuldunfähig und verlangt daher anstelle einer Strafe die Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme.

Beschuldigter leidet an paranoider Schizophrenie

Die Staatsanwaltschaft stützt sich dabei laut Anklageschrift unter anderem auf ein forensisch-psychiatrisches Gutachten. Zum Zeitpunkt der Tat habe der Beschuldigte an einer paranoiden Schizophrenie «von sehr schwerem Ausmass» gelitten – verbunden mit Wahn, Halluzinationen, massiven Ängsten und einer erhöhten Aggressionsbereitschaft. Ohne eine adäquate Behandlung sei gemäss Gutachten «von einem hohen Rückfallrisiko für erneute schwere Gewaltdelikte» auszugehen.

Wie es in der Anklageschrift heisst, ist der Beschuldigte vollumfänglich geständig. Er habe damals Stimmen gehört, die gesagt hätten, dass «alles fertig sei», wenn der 85-Jährige aufstünde. Der Kosovare bekam Todesangst, schlug zu. Offenbar hatte er schon früher Stimmen gehört, aufgrund derer er nicht mehr in Ruhe arbeiten konnte. Der Beschuldigte befindet sich derzeit im vorzeitigen stationären Massnahmenvollzug in einer Klinik.

Zwischen Klinikeintritt und Tat vergehen rund 30 Minuten

Die Tragödie von St. Urban hatte am 13. April 2017, kurz vor Mitternacht, ihren Anfang genommen: Der damals 33-jährige Kosovare meldete sich in Begleitung des Vaters, zweier Brüder und einem Schwager am Empfang der psychiatrischen Klinik. Wegen «akuten psychosozialen Belastungsstörungen», wird die Luzerner Polizei später in einer Medienmitteilung schreiben.

In Anwesenheit eines Bruders fand darauf in einem Besprechungszimmer das Eintrittsgespräch mit einem Pfleger statt. Dieser zeigte dem Beschuldigten danach das Doppelzimmer A224, in dem der 85-jährige Senior bereits schlief. Der Kosovare kehrte dann ins Foyer zurück, um sich von seiner Familie zu verabschieden. Kurz nach Mitternacht war er auf dem Zimmer. Und nur wenige Minuten später hörten Mitarbeiter verdächtige Geräusche. In der Folge wurde im Stationsbüro der interne Alarm ausgelöst.

Die Staatsanwaltschaft Sursee führt in Bezug auf verantwortliche Personen der Luzerner Psychiatrie ein Strafverfahren. Die Strafuntersuchung ist laut Simon Kopp, Informationsbeauftragter der Staatsanwaltschaft, noch nicht abgeschlossen.